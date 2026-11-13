Chivite llama a "defender los avances conseguidos" y "no pedir perdón por ser socialista"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en un acto de campaña del PSOE en el que ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Sanz / Europa Press

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha llamado este viernes a "defender los avances conseguidos y seguir trabajando por todos los que todavía están pendientes". Ha reivindicado "la política valiente que no pide permiso" y ha llamado a "no pedir perdón por ser socialista, por votar al PSOE".

Chivite ha participado este viernes en un acto de campaña que los socialistas han celebrado en el Frontón Labrit de Pamplona, con el lema 'Vota con fuerza', y que ha contado con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; así como los cabezas de lista por Navarra al Congreso y el Senado, Elma Saiz y Ángel Moleón. Todos han llevado una camiseta roja con el lema 'La fuerza de la gente'.

María Chivite ha comenzado su intervención dando las gracias a Sánchez "por haber contribuido a mejorar la vida de miles de navarros y por la prosperidad de esta tierra". Y ha asegurado que "la gente de Navarra te lo va a devolver con votos y siendo la primera fuerza política".

Ha centrado su discurso en una frase que tiene tatutada: 'Mejor pedir perdón que pedir permiso'. "Creo que hay momentos en que una tiene que decidir si se conforma con lo que hay o si se compromete a cambiarlo", ha indicado, para añadir que "no soy una mujer conformista". Así, ha recordado la historia de su partido y a quienes "defendieron la libertad en la dictadura, mantuvieron vivas sus convicciones, reconstruyeron la esperanza democrática y dieron la cara en los tiempos de ETA".

"La historia del socialismo español, la historia democrática de nuestro país y la historia de los avances sociales es la historia de la fuerza de la gente que no pidió permiso, que no se conformó, de los trabajadores, de las mujeres, de los sindicatos", ha destacado. A este respecto, ha trasladado su solidaridad a los sindicatos ante los "insultos recibidos estos días" y ha reconocido su labor "por el avance" de derechos que "se conquistaron con esfuerzo, valentía y compromiso". "Detrás de cada avance hubo convicción política, convicción en que las cosas podían ser mejores" y que "nadie debía quedarse atrás", ha subrayado.

María Chivite ha advertido de que "nos jugamos seguir avanzando o retroceder" y ha señalado que en las comunidades donde gobierna PP y Vox "han empezado a cuestionar la igualdad, a recortar ayudas a las víctimas de violencia de género, han atacado a los sindicatos, han empezado a recortar, a debilitar o incluso a llevar a cero la cooperación internacional y también la censura a la cultura".

Por ello, ha defendido que "nuestra responsabilidad es defender los avances conseguidos y seguir trabajando por todos los que todavía están pendientes, no renunciar jamás a nuestras convicciones, no resignarnos ante las injusticias, no rendirnos jamás". Ha reivindicado "la política valiente, que no pide permiso" para defender la convivencia y el feminismo frente a los "discursos racistas y homófobos" y la "machosfera". Tampoco "pedir permiso a los fondos buitres para intervenir el mercado de la vivienda".

"La democracia no se fortalece si nos callamos. No se fortalece si somos silencio cómplice. No se fortalece cuando nos resignamos", ha resaltado Chivite. "No somos meros espectadores de la historia, la historia la escribe la fuerza de la gente", ha remarcado la presidenta, que ha destacado que "tenemos la oportunidad de tomar la palabra el 29 de noviembre".

Por ello, ha llamado a que "nadie se quede en casa". "Yo no voy a pedir permiso por defender en lo que creo, y tampoco voy a pedir perdón por ser socialista, por ser de izquierdas, por votar al PSOE", ha concluido.

SAIZ DICE A PP, UPN Y VOX QUE "LAS PENSIONES NO SE TOCAN"

Por su parte, Elma Saiz ha afirmado que Pedro Sánchez es "el mejor presidente que ha tenido este país" que, hace tres años, le "cambió la vida" al ofrecerle ser ministra. "Hemos hecho que España sea un país próspero, un país vanguardia en derechos. Somos el faro progresista en Europa y más allá", ha destacado. "Y no vamos a permitir que ni la ultraderecha ni la derecha más ultra del PP y de UPN nos arrebaten todo lo que hemos conseguido", ha manifestado.

A el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo le ha dicho que "ser feminista no es tener madre, hermanas o hijas, es es no manosear nuestros derechos, no derogar los avances y no abrirle la puerta a la ultraderecha negacionista y machista". Ha advertido que las mujeres "nos jugamos muchos" el 29 de noviembre y ha destacado que "necesitamos un presidente valiente que luche por la igualdad como lo está haciendo" Sánchez.

También ha destacado la revalorización de las pensiones con las que "estamos creando una sociedad mucho más justa". Ha dicho a UPN, PP y Vox que "las pensiones no se tocan" y ha resaltado que "vamos a destapar su agenda oculta: ni recortes ni privatizaciones".

Saiz se ha mostrado orgullosa de ser la portavoz del Gobierno que cuenta cada martes "todos los avances que hacemos en este gobierno para la gente". Así, ha destacado que "cuando empezó la legislatura había 20,8 millones de personas trabajando, hoy somos 22,6 millones, casi dos millones de empleos creados en tres años". En este sentido, ha recordado cuando Mariano Rajoy "soñaba con 20 millones como si fueran una utopía". Ese "milagro", ha dicho, es la reforma laboral, salario mínimo y el diálogo social: "el milagro que tú querías se llama los zurdos gestionando la economía".

Por otro lado, ha reivindicado la "convivencia" y ha afirmado que "no hemos dejado ni un solo día de trabajar para erradicar el odio en todas sus expresiones, para reconocer la pluralidad y convertirla en una fortaleza". Frente a ello, ha criticado "cómo nos insultan el Partido Popular, UPN y Vox"; formaciones que "solo viven del enfrentamiento. "El mayor peligro para nuestra convivencia son ellos, los que insultan, porque igual que Feijóo no es presidente porque no quiere, sus secuaces no son educados porque no quieren", ha remarcado.

Saiz ha llamado que "nos movilicemos" y que "todo el voto progresista sea al PSOE. Para ser la primera fuerza, vamos a ganar a las derechas". "Necesitamos la fuerza de la gente para votar con dignidad, para votar progreso", ha expresado.

Por su parte, el candidato al Senado, Ángel Moleón se ha mostrado convencido de que "vamos a ganar, lo hicimos en 2023 y este próximo 29 de noviembre volveremos a ser la fuerza más votada". Se ha mostrado orgulloso de pertenecer a un partido "que ha sido protagonista de las mayores transformaciones de este país" y que ha permitido que "millones de personas puedan vivir un poco mejor".

Moleón ha censurado a quienes "nos han atacado, insultado y han convertido el ruido, la mentira y el enfrentamiento en su estrategia, porque no tiene nada mas" pero "no han conseguido, Pedro, que dejes de trabajar ni un solo día por la gente de este país". Ha resaltado que "no estamos solos", "tenemos la fuerza de la gente y eso es mucho más grande que cualquier campaña de bulos financiada por los Indas de turno". "No queremos que nadie nos arrebate la libertad y los derechos que tanto nos costó conquistar", ha subrayado.

Y ha agradecido a Sánchez "por defender Navarra e impulsarla, llevábamos 20 años sin una competencia" y, desde 2019, "hemos conseguido cinco competencias".