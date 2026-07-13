Chivite participa en el Tributo a las Tres Vacas, "el tratado transfronterizo en vigor más antiguo de Europa"

La Presidenta de Navarra, María Chivite, acude a la ceremonia del Tributo de las Tres Vacas. - IÑIGO ALZUGARAY

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asistido este mediodía en el paraje de Ernaz (Isaba) a la ceremonia del Tributo de las Tres Vacas que este año cumple 651 años desde que se celebrara por primera vez en 1375.

En su intervención, María Chivite ha resaltado que este acuerdo "es el tratado transfronterizo en vigor más antiguo de Europa". Y que, "en el actual contexto que vivimos, este acto nos recuerda que Europa es y debe ser un proyecto de paz, hermandad y convivencia".

En este sentido, Chivite ha subrayado que "aunque seamos ciudadanas y ciudadanos de distintos países tenemos en común la ciudadanía europea, que nos une y nos acerca porque el progreso, la prosperidad compartida y la cohesión social y territorial no deben tener fronteras".

Por último, ha agradecido a las autoridades de los valles participantes que "mantengan viva no solo la tradición sino los valores, el espíritu y el significado profundo que tiene este acto". Ha deseado que "la concordia nos acompañe hoy y siempre".

EL TRIBUTO DE LAS TRES VACAS

El Tributo de las Tres Vacas es un acuerdo que data de 1375, y que puso fin a las disputas entre los valles fronterizos de Roncal y Baretous (Alto Bearn-Francia) enfrentados por el aprovechamiento de los pastos. El Tributo, que tiene lugar todos los años el 13 de julio, es la aportación en especie -tres vacas- que los ganaderos del valle de Baretous pagan a sus vecinos fronterizos de Isaba, Garde, Urzainqui y Uztárroz, todos ellos en el valle de Roncal, por el derecho al disfrute de sus pastos.

El año 2011 el Gobierno de Navarra declaró el acto Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiesta de Interés Turístico de Navarra. Se desconoce el origen y la causa concretas del pago. Durante siglos, este pago se realizó de forma continuada hasta que, en el siglo XIV, dejó de llevarse a cabo, lo que provocó numerosos enfrentamientos. Fueron estas contingencias el germen de la sentencia arbitral que desde 1375 se ha celebrado sin interrupción.

El tratado está basado en la llamada sentencia arbitral de Ansó (Huesca), después de que las partes buscaran en este municipio aragonés de los Pirineos -que entonces pertenecía a un reino diferente a los litigantes- a un mediador para dirimir sus asuntos y debe cumplir unos requisitos detallados: las reses que se entregan tienen que ser 'sine mácula' (sin manchas) y del mismo 'astaje, pelaje y dentaje'.

Justo antes de la entrega de los animales, los representantes municipales de los valles de Roncal y Baretous, ataviados con la indumentaria tradicional de la zona, renuevan el compromiso de paz que puso fin a las disputas. Éste queda sellado simbólicamente mediante la imposición de sus manos sobre la piedra de San Martín, que señala la muga nº 262 entre España y Francia, y la expresión 'pax avant' (paz de ahora en adelante) que todos repiten al unísono en señal de concordia y colaboración.