Chivite reafirma el compromiso del Gobierno de Navarra con la memoria de las víctimas republicanas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo foral y el suyo propio con las víctimas ejecutadas en Navarra tras el golpe militar de 1936. Así lo ha hecho este viernes en Marcilla durante el acto de preestreno de 'A flor de tierra', documental producido por RTVE, donde ha defendido también que el Gobierno de Navarra es "un aliado" del movimiento asociativo en la reivindicación de "la memoria de las víctimas republicanas, su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como el establecimiento de garantías de no repetición".

"Queremos dar voz a miles de conciencias que tuvieron que permanecer calladas durante demasiado tiempo", ha añadido la presidenta. "Ahora, cuando se cumple el 45 aniversario de las exhumaciones tempranas impulsadas por las familias, y el 50 aniversario de la muerte de Franco, es un buen momento para echar la vista atrás y contemplar el camino recorrido. También es ocasión de proyectar una mirada de esperanza a un futuro de reconocimiento, reparación y memoria que contribuya a la construcción de convivencia pacífica, real y justa", ha asegurado, según recoge el Gobierno foral en un comunicado.

Según ha recordado, "en Navarra, a raíz de la violencia desatada tras el golpe militar de 1936, hubo más de 3.000 personas que fueron asesinadas", y ha detallado también que la "inmensa mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales de personas enterradas en fosas clandestinas o arrojadas en simas, con la intención no sólo de eliminar al adversario, sino de borrar también su memoria, el recuerdo mismo de su existencia".

Chivite ha concluido su intervención señalando la necesidad de coger el mensaje "generoso y ejemplar" de las familias de las víctimas: "nunca más y para nadie aquella injusticia, aquel horror".

'A FLOR DE TIERRA'

La producción de Radio Televisión Española, 'A flor de tierra' aborda las exhumaciones tempranas que familiares y vecinos de las víctimas realizaron entre 1978 y 1980, tras la muerte del dictador, en distintas fosas de Navarra, La Rioja y Zaragoza. En concreto, los protagonistas de este documental son Josefina Campos, Lucía Moreno, Felipe Martín, Roldán Jimeno, Amelia Resano y Benito Salvatierra, vecinos y vecinas de la Ribera.

Tras la presentación y proyección del documental, se ha realizado también un coloquio moderado por la responsable de video y audio digital de contenidos informativos de RTVE, Ángela Gallardo, en el que han participado dos de las protagonistas del documental (Amelia y Josefina) junto a la periodista Cristina Domaica y el realizador David Sieira.

Además de la presidenta Chivite, en el acto ha participado también la alcaldesa de Marcilla, Mª Esther Villanueva; la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática del Gobierno de España, Zoraida Hijosa; y la directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, Pilar Bernal.

APOYO INSTITUCIONAL A LAS EXHUMACIONES

María Chivite ha realizado durante su intervención un recorrido por la evolución de las exhumaciones de víctimas realizadas en la Comunidad. "Entre 1978 y 1980, las familias de las víctimas llevaron a cabo un buen número de exhumaciones en varias localidades navarras, y recuperaron más de 2.000 cuerpos", ha explicado, antes de especificar que esa "primera etapa de la senda de esta senda de la memoria" se frenó en 1980, a causa del "silencio y la falta de apoyo institucional".

Sin embargo, ha destacado que "las familias no olvidaron, y mantuvieron viva la llama de la memoria, que volvió a dar frutos ya a comienzos del siglo XXI". Así, ha detallado que, a partir de la Ley de Memoria Histórica, se inició un segundo proceso de exhumaciones, y entre "2003 y 2015 fueron 121 los cuerpos recuperados".

"A partir de 2016, a raíz del desarrollo de nuevas políticas de memoria y víctimas, fue el propio Gobierno de Navarra quien, por primera vez, asumió y lideró las exhumaciones de las víctimas del 36", ha continuado. "Desde ese año hasta el actual 2025, el Gobierno de Navarra ha venido firmando un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para impulsar un Plan de Exhumaciones, consensuado con el tejido asociativo, asumiendo desde la propia institución la recuperación de cuerpos de las personas asesinadas y desaparecidas tras el golpe". Chivite ha explicado que ese tercer proceso ha permitido recuperar "un total de 161" cuerpos".

Además, ha detallado que el Ejecutivo foral cuenta con un Banco de ADN, con "el objetivo de identificar el mayor número posible de cuerpos". Ha explicado así que, "hasta hoy, un total de 48 víctimas han podido ser identificadas y entregadas a sus familias en actos institucionales de reconocimiento y reparación, y enterradas dignamente allí donde sus seres queridos lo han decidido".