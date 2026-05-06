Chivite reconoce a Cruz Roja "por su capacidad para canalizar la fuerza de movilización de la sociedad civil navarra"

La presidenta de Navarra, María Chivite, se reúne con representantes de Cruz Roja - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mantenido un encuentro en el Palacio de Navarra con la presidenta de la Cruz Roja Española, María del Mar Pageo Giménez, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja el 8 de mayo.

En el encuentro, Chivite ha felicitado a la entidad por su labor en la Comunidad foral. "La sociedad civil navarra tiene en Cruz Roja Navarra una aliada para canalizar su enorme capacidad de movilización", ha señalado.

Chivite ha destacado su labor en situaciones de emergencia humanitaria, pero sobre todo "su aportación al día a día de Navarra, especialmente en la acogida e integración de la población migrante y refugiada", como "se está demostrando en el actual proceso de regularización extraordinaria", en el que Cruz Roja está acreditada como entidad colaboradora.

En la reunión también han participado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez; la presidenta de Cruz Roja Navarra, Isabel Cadena Riera; la secretaria general de Cruz Roja Española, Asunción Montero Fuentes; la coordinadora general de Cruz Roja Española, María Ángeles Cacereño Ibáñez; la secretaria autonómica de Cruz Roja en Navarra, Marta Urdánoz Zabalza; y el coordinador autonómico de Cruz Roja en Navarra, Juan José San Martín Baquedano.

Esta audiencia de la presidenta Chivite se produce con motivo de la celebración en Pamplona del Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que habitualmente se celebra el 8 de mayo y que este año, se adelanta al 7 de mayo y contará con la participación de la Reina Doña Letizia.

RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE NAVARRA Y CRUZ ROJA NAVARRA

La colaboración entre el Gobierno de Navarra y Cruz Roja Navarra "constituye un ejemplo consolidado de cooperación institucional en el ámbito social". Esta relación se articula principalmente en torno a tres ejes: la acogida e integración de personas migrantes, el fomento del voluntariado y la cooperación en programas sociales y de emergencia. El principal ámbito de colaboración entre ambas instituciones se centra en las políticas migratorias.

Cruz Roja Navarra gestiona tres de los cuatro servicios dependientes de la Dirección General de Políticas Migratorias: el Servicio de Asesoramiento en Materia de Extranjería que atendió a más de 10.000 personas el último año; el Servicio de Información y Orientación Básica (SIOB) que proporciona orientación sobre el acceso a recursos públicos (sanidad, educación, empleo, derechos sociales), independientemente de la situación administrativa de las personas migrantes; y el Servicio de Mediación Intercultural que interviene "en situaciones de conflicto en las que el origen cultural actúa como factor relevante".

En la actualidad, estos servicios "están reforzando especialmente su labor en el ámbito de la regularización administrativa de personas migrantes". En este contexto, Cruz Roja se ha constituido recientemente como entidad colaboradora, lo que "permitirá ampliar significativamente la capacidad de atención y el alcance de los servicios vinculados a los procesos de regularización".

Además, se desarrollan programas específicos dirigidos a colectivos vulnerables, como mujeres migrantes en situación de especial dificultad.

En materia de vivienda, el Gobierno de Navarra ha cedido en torno a diez viviendas del Fondo Foral de Vivienda Social a Cruz Roja Navarra para la acogida de personas refugiadas.

Asimismo, la colaboración "se ha demostrado especialmente eficaz" en situaciones de emergencia, como la atención a personas desplazadas por la guerra de Ucrania, donde Cruz Roja "ha desempeñado un papel clave por su capacidad de respuesta".

En el ámbito del voluntariado y la participación social, Cruz Roja Navarra es una de las principales entidades de voluntariado con las que colabora activamente el Gobierno de Navarra. La entidad forma parte de la Red Navarra Más Voluntaria, donde difunde sus actividades y participa en programas de captación de personas voluntarias.

Asimismo, Cruz Roja Navarra está representada en el Consejo Navarro de Voluntariado, el máximo órgano de participación en esta materia, donde contribuye de forma activa y constructiva. En 2024, la entidad recibió una subvención de cerca de 6.000 euros dentro de la convocatoria de proyectos de participación para entidades locales. Este apoyo permitió desarrollar, en colaboración con el Ayuntamiento de Murchante, un proyecto de fomento de la convivencia multicultural, reconocido como buena práctica participativa.

Y en lo que respecta a la cooperación y los programas transversales la colaboración entre el Gobierno de Navarra y Cruz Roja Navarra se extiende también a otros programas de carácter transversal orientados a la inclusión social y la mejora de competencias de la ciudadanía.

Un ejemplo es la participación en iniciativas como campañas de formación en competencias digitales dirigidas al conjunto de la población, que buscan reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad.

En conjunto, la relación entre el Gobierno de Navarra y Cruz Roja Navarra "se caracteriza por su estabilidad, eficacia y capacidad de adaptación a nuevos retos sociales, consolidándose como una alianza estratégica en el ámbito de las políticas públicas sociales".