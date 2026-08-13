Chivite traslada el apoyo de la sociedad navarra al pueblo colombiano tras el terremoto del pasado lunes

La presidenta Chivite, durante su reunión con el Cónsul general de Colombia para el Norte de España y representantes de la comunidad colombiana. - IÑAKI PORTO - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mantenido este jueves una reunión con diferentes representantes de la comunidad colombiana en la Comunidad, donde ha querido remarcar el apoyo de la sociedad navarra tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes. Tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y ha afectado a distintas regiones del país andino.

"Navarra es una comunidad solidaria, lo ha demostrado muchas veces y estoy convencida de que volveremos a demostrarlo ahora", ha subrayado la presidenta, que ha querido también trasladar "el apoyo y el cariño" del Ejecutivo foral a todas las personas afectadas.

En la reunión ha participado el cónsul general de Colombia para el Norte de España, Carlos Alfonso Vitoria; la presidenta de la Asociación Cultural Asocolon, Dayana Alcaraz; Mariana Villarraga, de la asociación cultural Integración Sin Fronteras; y Harold Rojas, asociación Colombia Aurrera.

Chivite ha agradecido a los representantes de las asociaciones que han visitado el Palacio de Navarra el trabajo que están llevando a cabo y su buena organización frente a los efectos del terremoto. El Gobierno de Navarra ha invitado a quien quiera colaborar a que lo haga a través de estas asociaciones o poniéndose en contacto con el consulado.

"Es verdad que la distancia nos limita", ha explicado Chivite tras el encuentro, "pero no limita nuestra solidaridad ni nuestra capacidad de acompañar". Así, ha subrayado que "toda la sociedad navarra está con el pueblo colombiano", y ha querido mencionar además a "las navarras y navarros de origen colombiano, que son nuestros vecinos, forman parte de nuestra comunidad y que, en estos momentos, están viviendo una situación especialmente difícil".