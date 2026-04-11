Chivite viaja la próxima semana a China para destacar "las bondades de invertir" en Navarra

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, viaja la próxima semana a China para la firma de un protocolo para materializar la inversión de Hithium en la Comunidad foral pero también para destacar las "bondades de invertir" en la región.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha resaltado que "seguimos avanzando en la materialización de esa inversión tan importante para Navarra", que supondrá "unos 400 millones de euros y en torno a 700 puestos de trabajo en una primera fase".

De la misma manera, ha indicado que aprovechará el viaje para "seguir haciendo diplomacia económica, para seguir vendiendo las bondades de invertir en nuestra comunidad, la fiabilidad de nuestros ecosistemas industriales y la cercanía del Gobierno, favorable a esas inversiones". Igualmente se visitarán otras empresas "que están interesadas en invertir en Europa".

En definitiva, ha resaltado, "una agenda bastante apretada" en la que "seguiremos avanzando en materializar inversiones para nuestra comunidad".