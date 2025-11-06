Chivite viajará a China para presentar Navarra como "uno de los ecosistemas industriales más avanzados de Europa"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, junto al embajador chino, Yao Jing, el pasado 25 de octubre en Madrid. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta María Chivite encabezará un viaje oficial del Gobierno de Navarra a China con el objetivo de "reforzar las ya asentadas relaciones institucionales" con el país asiático y de presentar a la Comunidad foral como "uno de los ecosistemas industriales más avanzados, productivos e innovadores de Europa".

Así lo ha anunciado María Chivite en su comparecencia de este jueves en el Parlamento foral, donde ha subrayado que la semana que viene viajará a China con el objetivo de "trabajar desde la diplomacia comercial relaciones empresariales e institucionales que favorezcan la inversión en Navarra".

Esta visita oficial se produce en el 20 aniversario del inicio del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Navarra y China, y de los acuerdos entre Navarra y la provincia de Gansú. Además, durante este viaje se conmemorará el 450 aniversario de la primera expedición de la monarquía hispánica al Imperio Ming, encabeza por el pamplonés Martín de Rada en 1575. "Sus aportaciones fueron esenciales para sentar las bases del conocimiento moderno sobre China en la Europa del siglo XVI", destaca en un comunicado el Gobierno de Navarra.

El viaje institucional se produce de forma previa a la celebración del 'Foro Navarra-China: desafíos de un mercado estratégico', del próximo 26 de noviembre. Tendrá como objetivo "reflexionar sobre el reto que supone para Europa la creciente influencia de China y las oportunidades que se abren ante este nuevo paradigma económico".