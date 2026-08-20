Chivite visita el centro psicosocial Baztán y destaca la inversión del Gobierno foral para reforzar la salud mental

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha visitado este jueves las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación Psicosocial Baztán, en el barrio pamplonés de San Jorge, donde ha querido destacar el "compromiso" del Gobierno de Navarra con la "recuperación e integración social de las personas con trastorno mental grave, mediante estrategias de apoyo comunitario, una red de centros de rehabilitación psicosocial y pisos integrados en la Comunidad en todo el territorio".

En este sentido, ha destacado que estas acciones se enmarcan en una política pública a la que el Ejecutivo foral destina más de 10,8 millones de euros, con el objetivo de reforzar "el sistema público y la solidaridad comunitaria para mejorar vidas y devolver la esperanza en momentos de vulnerabilidad".

El centro psicosocial Baztán, de régimen concertado, se trasladó el pasado 20 de abril desde su antigua ubicación en Sarriguren a unas nuevas instalaciones ubicadas en los bajos de un edificio de viviendas de la plaza de la Estación de Pamplona. El nuevo espacio cuenta con una superficie de aproximadamente 300 metros cuadrados, distribuida en una única planta, y presta atención a un total de 65 personas, de las que 35 participan en programas de rehabilitación psicosocial y 30 reciben atención en la modalidad de centro de día.

Chivite ha señalado durante el recorrido por las instalaciones que en Navarra se atiende a más de mil personas en el ámbito de la salud mental. "La enfermedad mental es una de las que más prevalencia alcanza en nuestra sociedad", ha explicado, aprovechando también para incidir en que con el impulso de esta clase de centros se busca hacer "una defensa de las personas y una defensa del bien común".

Durante la visita, la presidenta ha estado acompañada también por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, así como por la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés, y la directora del propio centro, Silvia Mateo.

El traslado de las instalaciones se ha producido después de un periodo de más de 14 años en su antigua ubicación, en Sarriguren, y, en consonancia con esta nueva etapa, se ha buscado también un nuevo nombre para el centro. Así, tras una recogida de propuestas y una posterior votación, se adoptó el nombre de Centro de Rehabilitación Psicosocial Baztán, y se optó también por nombrar a las diferentes estancias como localidades del valle, por ejemplo Elizondo, Amaiur o Irurita.

Con el traslado, se pretende diferenciar el centro de la Residencia Hogar Félix Garrido, con la que compartía instalaciones. Así, el objetivo que se ha perseguido ha sido que el nuevo espacio no sirva únicamente como lugar en el que recibir atención terapéutica, sino también como un punto de referencia para que las personas usuarias puedan participar en los recursos y espacios compartidos del barrio, y con ello favorecer su inclusión social.

En este sentido, el centro colabora con entidades y servicios comunitarios, utilizando actualmente en su actividad espacios como el de Civivox San Jorge, el centro Karrikagune, el frontón cubierto del polideportivo de la Rochapea o la biblioteca del barrio, entre otros.

El Centro de Rehabilitación Psicosocial Baztán es un recurso especializado de la red pública, que ofrece atención diurna a personas con sufrimiento psicosocial que presentan dificultades en su funcionamiento o en su inclusión en la Comunidad. En este contexto, ofrece servicios como centro de día, pero también se enfoca en desarrollar programas de rehabilitación.

Así, en el centro de día se atiende a personas que por sus características (más edad, o dificultades físicas, entre otras) realizan actividades en el interior del propio centro, mientras que el servicio de rehabilitación desarrolla las actividades en espacios comunitarios o en el entorno próximo de las personas atendidas.

El objetivo es promover procesos de recuperación orientados a que la persona fortalezca su autonomía, y también a que refuerce su capacidad de decisión y control sobre su propia vida. Además, se busca favorecer la participación activa de los usuarios, así como ofrecer apoyo y orientación a las familias y personas allegadas.

Para atender a estas metas, el equipo profesional del centro está especializado en ámbitos como la psicología, el trabajo social, la terapia ocupacional o la formación laboral, entre otros.