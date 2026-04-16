Chivite visita la empresa china de energía TCL Solar para compartir el "potencial" de Navarra en energías renovables

La presidenta Chivite junto al presidente ejecutivo de Operaciones Internacionales de TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology, Sean Wang (a su derecha) en su visite a la empresa TCL Solar - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha visitado este jueves la empresa china de energía fotovoltaica TCL Solar, en el marco del viaje institucional de la delegación navarra a China que se está desarrollando a lo largo de esta semana. El objetivo de la visita ha sido compartir con los representantes de la compañía china "el potencial del ecosistema foral de las energías renovables", así como buscar oportunidades industriales para la Comunidad en el sector.

Chivite ha señalado que el Gobierno foral "continuará impulsando políticas de apoyo a la transición energética y para el desarrollo y progreso de la industria local". En esta línea, ha recordado que el peso de la industria alcanza casi el 32% del PIB navarro y genera más de 90.000 empleos, lo que supone "un récord para nuestra economía".

Asimismo, ha subrayado que este sector "ha llevado a Navarra a liderar los estándares de calidad de vida en España" y ha destacado que la industria navarra es "competitiva, productiva y fiable". Por otro lado, ha recordado la "condición pionera" de Navarra en energías renovables, "siendo hoy la Comunidad foral una referencia en Europa en este ámbito".

En un comunicado, el Ejecutivo foral ha destacado que la energía renovable "es uno de los vectores de desarrollo de la industria de Navarra". "La región fue ya pionera al contar con el primer parque eólico comercial de España, con el parque de El Perdón, en 1994, y el potencial de su industria renovable se ha venido desarrollando a través de la presencia de otras empresas como Siemens Gamesa, Nordex o, más recientemente, con el acuerdo alcanzado con la empresa china Hithium para la implantación en Navarra de una gigafactoría de sistemas de almacenamiento energético en baterías (BESS)", subraya.

Durante la visita de este jueves, la delegación navarra se ha reunido con el presidente Ejecutivo de Operaciones Internacionales de TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology, Sean Wang, y con el vicepresidente de Inversiones Internacionales en TCL Zhonghuan, Yuzhao Lui.

TCL SOLAR

La empresa china TCL Solar es la división de energía fotovoltaica del grupo chino TCL, un conglomerado tecnológico global conocido por la electrónica de consumo y con una creciente presencia en el ámbito de las energías renovables.

En concreto, TCL Solar se dedica a la fabricación de paneles solares de alta eficiencia, así como de soluciones fotovoltaicas para viviendas, empresas y grandes plantas solares. Entre sus actividades principales está la fabricación de módulos solares, el desarrollo de tecnologías fotovoltaicas avanzadas y, en general, la gestión de la cadena de valor del sector de la energía solar, desde la fabricación de materiales hasta la distribución.

TCL cuenta con presencia internacional en otros países de Aisa, pero también Europa, América Latina y Oriente Medio.

ENERGÍA SOLAR EN NAVARRA

El pasado mes de marzo, Servicio de Transición Energética del Departamento de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial dio a conocer los datos de la generación de electricidad en Navarra correspondientes al año 2025, donde las energías renovables representaban el 64,9% de la potencia total.

En concreto, según los datos del Balance Energético 2025, el 36,3% de la potencia correspondió en concreto a la energía fotovoltaica, que creció un 40,1% respecto al año anterior, "apoyada en la expansión del autoconsumo y en el incentivo de las políticas públicas".