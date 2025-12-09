Choca contra un vehículo estacionado en Pamplona y da positivo en alcohol

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo dio positivo en alcohol este lunes tras chocar contra otro vehículo que estaba estacionado en Pamplona en el barrio de Iturrama.

El conductor fue imputado por un delito contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron sobre las 14.15 horas, cuando perdió el control de su vehículo y chocó contra otro que estaba aparcado, según ha informado la Policía Municipal de Pamplona.

El pasado fin de semana y el lunes festivo se han saldado con 14 accidentes de tráfico atendidos con el resultado de daños materiales y tres personas heridas. Los heridos son el conductor de un patinete eléctrico, un ciclista y un peatón, menor de edad. Éste último sufrió un atropello la tarde noche del viernes cuando cruzaba por un paso de peatones en la calle Atenas. En los tres casos se procedió al traslado en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Navarra.

Además, en los distintos controles de alcohol y drogas nueve conductores han sido interceptados por diversos hechos delictivos o incumplimientos administrativos, tres de ellos conductores de turismos que circulaban con una tasa de alcohol superior al máximo legal permitido; tres conductores de bicicletas que circulaban con una tasa de alcohol superior al máximo legal permitido, y otros tres investigados por un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En uno de estos últimos casos, un conductor también fue investigado por un delito de negativa a someterse a las pruebas obligatorias.