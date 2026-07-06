Un chupinazo multitudinario da inicio a los Sanfermines de 2026.

Plaza Consistorial de Pamplona en el chupinazo de inicio de los Sanfermines de 2026. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pamplona ha dado inicio este lunes, 6 de julio, a los Sanfermines de 2026 con un multitudinario chupinazo que ha sido seguido por miles de personas, pamploneses y visitantes, desde la plaza Consistorial y calles adyacentes.

Con el pañuelo rojo al aire y al grito de "San Fermín, San Fermín", miles de personas, vestidas de blanco y rojo, han aguardado el instante en el que los representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra, elegida en votación popular, han salido al balcón de la Casa Consistorial para prender la mecha del cohete que ha dado inicio a las fiestas a las 12 horas.

Jean Louis Fernández, médico y responsable de la subdirección de Urgencias, y Araceli Sergio Aguilera, enfermera de UVI Móvil de Tafalla, acompañados por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, han salido al balcón de la Casa Consistorial instantes antes de las 12 horas.

Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera se han turnado para pronunciar las tradicionales palabras: "Pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Iruindarrok, gora San Fermín!".

Las miles de personas que aguardaban en la plaza han repetido el "Viva" y el "Gora", y tras ello Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera se han abrazado y han prendido la mecha del chupinazo, que ha estallado sobre el cielo de Pamplona, desbordando de alegría a los miles de ciudadanos que se han congregado en el centro de la capital desde primera hora de la mañana para el inicio de los Sanfermines.

Las fiestas han arrancado bajo cielo soleado, en una jornada en la que gran parte de Navarra, Pamplona incluida, se encuentra en aviso naranja por altas temperaturas.

En el interior de la Casa Consistorial han seguido el chupinazo invitados como la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz; el lehendakari, Imanol Pradales; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría.

Desde las 12 del mediodía de este 6 de julio comienzan 204 horas de fiesta ininterrumpida que incluyen los 8 encierros, conciertos en diversos escenarios, los fuegos artificiales, la salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la procesión en honor a San Fermín, y el ambiente en la calle, hasta que el 'Pobre de mí' ponga fin a las fiestas el próximo 14 de julio a medianoche.

El 7 de julio, día de San Fermín, tendrá lugar el primero de los ocho encierros, con toros de Fuente Ymbro. Le seguirán el día 8 la ganadería de José Cebada Gago; el día 9, Victoriano del Río Cortés; el día 10, Álvaro Núñez; el día 11, José Escolar Gil; el día 12, La Palmosilla; el día 13, Miura, y el día 14, Jandilla.

UN TOTAL DE 516 ACTOS

En concreto, el programa oficial de los Sanfermines de 2026 cuenta con 516 actos repartidos entre el 6 y el 14 de julio. Este año se apuesta por la programación infantil y por la "descentralización" de la fiesta, llevando a diferentes barrios de la ciudad actuaciones, juegos y sorpresas.

Como principales novedades, las fiestas celebrarán el domingo 12 de julio el Día de la Diversidad, con la tradicional Mazedonia - Kalejira de las Culturas, que se adelanta de fecha; además, el escenario de Sarasate se ha trasladado a la plaza de San José, que acogerá los festivales de jotas y las tardes culturales; por último, la feria de ganado equipo tendrá lugar el sábado 11 de julio en lugar del 7 de julio.

Tras el chupinazo, la música inundará las calles de la ciudad con salidas de charangas y bandas desde el parque de Antoniutti, la plaza Consistorial y la plaza de San Francisco. Amenizarán las calles las charangas Galtzagorri, Ziripot y la banda popular Maestro Bravo. A las 13.30 horas, la plaza de los Fueros acogerá el tradicional festival folklórico con la participación de los grupos Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, DanTXaldi, Duguna, Eluntze, Harizti, Iruña Taldea, Larratz, Mikelats, Muthiko Alaiak, Oberena, Ortzadar y Txori Zuri.

Ya a las 17 horas tendrá lugar la tradicional salida de los Gigantes y los Cabezudos desde la estación de autobuses y, a las 18.30 horas, la corrida de rejones en la Plaza de Toros.

A las 20 horas serán las vísperas solemnes de San Fermín en la capilla dedicada al santo en la iglesia de San Lorenzo. Participarán la Capilla de Música de la Catedral y la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigidas por el Maestro de Capilla de la Catedral, Ricardo Zoco Lampreabe. Se interpretan las tradicionales Vísperas de Mariano García Zalba (1898-1984) y el Magnificat de Fernando Remacha Villar (1898-1984).

A las 23 horas, será el turno de la primera colección del XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales con el espectáculo 'Con afouteza nos Sanfermíns (Con arrojo en los Sanfermines)' de Hugo Salgado Álvarez, de la Pirotecnia Fuegos Artificiales Josman (Ourense).

Isabel Aaiun protagonizará, a las 21.30 horas, el primer concierto del escenario de la Plaza del Castillo. Posteriormente, a las 23.45 horas, tras la colección de fuegos artificiales, le tomará el relevo la formación de los años 70 Boney M, que llega a Pamplona con una de sus vocalistas originales, Maizie Williams. Por su parte, a las 23.30 horas actuará Lucía Salas & J.Beren en el escenario de la plaza de los Fueros, la verbena de la Orquesta Edelweiss en la plaza de la Cruz, y la Orquesta Versus en Antoniutti.