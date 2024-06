Cientos de personas reclaman en Pamplona que Europa se implique para "parar el genocidio" en Gaza

PAMPLONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, alrededor de 2.500 según la Delegación del Gobierno, han reclamado este sábado la implicación de Europa para "parar el genocidio" en Gaza. Todas ellas han protagonizado una multitudinaria performance en la que, tiradas en el suelo, han simbolizado las víctimas en los ataques de Israel en la Franja de Gaza.

El acto ha culminado una manifestación, convocada tanto en la capital navarra como en Bilbao por la plataforma 'Yala, Nafarroa con Palestina' y Gernika-Palestina en vísperas de la celebración este domingo de las elecciones al Parlamento Europeo.

La movilización ha partido pasadas las 17.30 horas desde la plaza de Europa, precedida por una pancarta con el lema 'Genozidioa Stop! Europa no seas cómplice' y seguido de un grupo de personas portando letras con el mensaje 'SOS Gaza'. Se han coreado consignas como 'Que viva la lucha del pueblo palestino', 'Estado sionista, estado terrorista', 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá', 'No es una guerra, es un genocidio' o 'Alto el fuego permanente'.

La marcha ha enfilado la avenida Bayona hasta el parque de Antoniutti, donde ha finalizado con una performance. Conforme llegaban, los manifestantes se han ido sentando en el suelo en silencio. Ha comenzado a sonar por megafonía "la sirena de Gernika", momento en que los asistentes se han tumbado en el suelo con los ojos cerrados para simbolizar las "víctimas del genocidio". Un acto que pretende ser un "grito silencioso a toda Europa".

"EXIGIMOS A LA UE QUE HAGA LO POSIBLE PARA ACABAR CON ESTA BARBARIE"

Tras la performance, representantes de 'Yala Nafarroa' han leído un comunicado, en castellano, euskera y árabe, en el que han exigido a la Unión Europea que "no colabore con el Estado sionista de Israel, ni directa ni indirectamente" y que "haga lo posible e imposible para acabar con esta barbarie".

Han censurado que se está produciendo "un brutal genocidio ante nuestros propios ojos. El mundo está siendo testigo de la destrucción de todo un pueblo y de su territorio con la complicidad de estados y organizaciones".

Ante la que han asegurado que es "una de las mayores atrocidades de la historia", han clamado "con rabia y con firmeza" que "no se impondrá la inacción. No se impondrá el silencio. No seremos cómplices". "Al contrario, aquí estamos, al lado de Palestina y en contra del genocidio", han manifestado.

"Si desde aquí la mera visión de lo que está sucediendo en Palestina se nos hace insoportable, no acertamos a imaginar qué será vivirlo, qué será sentirlo uno mismo y en los cuerpos amigos. No acertamos a imaginar qué será esperar a la muerte y a la destrucción un día tras otro", han lamentado.

Han destacado que "los testigos de esta barbarie tendremos que demostrar en un futuro en qué lado de la historia nos posicionamos ante el genocidio de Palestina y tendremos que explicarnos y explicar qué hicimos para pararlo". Al respecto, han afirmado que "estamos en una encrucijada histórica. Debemos optar entre volver al lado oscuro de la historia o defender el futuro". "La humanidad vive un momento decisivo y es por ello que somos millones las personas movilizadas a lo largo y ancho del planeta", han remarcado.

Los convocantes han destacado que "existe la esperanza. Somos muchas y muchos los que clamamos en las calles 'basta ya'; es posible y exigimos otro orden de cosas". "Desde Navarra, desde Pamplona, avanzamos junto a los millones de personas situadas en el lado justo de la historia. Nos unimos al pueblo palestino convertido en símbolo de dignidad y aclamamos 'nunca más', no al Estado sionista y sí a los derechos del pueblo palestino", han declarado.

"Que se escuche en los pueblos y ciudades del mundo el grito de los millones de personas que ocupamos las calles: no en nuestro nombre. Seguiremos aquí hasta asegurar que termine este genocidio y se respeten los derechos que corresponden al pueblo de Palestina", han subrayado.