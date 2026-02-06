Las ciervas de la Taconera protagonizan la exposición fotográfica Dear Deer, de la creadora pamplonesa Maider Garayo

Exposición Dear Deer. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

El Polvorín de la Ciudadela acoge la exposición fotográfica denominada Dear Deer, de la pamplonesa Maider Garayo, hasta el próximo 12 de abril. La artista combina imágenes, materiales y palabras para evocar recuerdos de su ciudad natal, en torno a las ocho ciervas del parque de la Taconera.

La exposición la ha presentado este viernes la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, junto a la autora de la exposición, Maider Garayo. La creadora propone imágenes de los animales como parte de sistemas culturales que reflejan una concepción del mundo y de la naturaleza.

La artista expresa cómo cada época define lo humano separándolo artificialmente de lo animal: por la razón, por el lenguaje, por el alma o por la ética, pero ninguna definición perdura en el tiempo. Por ello, reflexiona sobre la forma de romper las líneas y superar definiciones que disfrazan la realidad y la limitan.

UNA DÉCADA CREATIVA

La creadora Maider Garayo Urabayen ha desarrollado durante más de una década su práctica artística en diversos contextos, tanto de manera individual como colectiva, impulsando proyectos vinculados a la creación contemporánea. Su trabajo se centra en la investigación de la imagen y la materia, así como en su relación con el espacio. A través de instalaciones, explora cómo estas presencias se articulan espacialmente para generar atmósferas y ambientes, con especial atención en su apariencia, disposición y capacidad para transformar la experiencia del lugar.

Su formación y trayectoria en técnicas de impresión son fundamentales en el desarrollo de su trabajo. Su práctica se ha centrado paralelamente en la investigación y producción gráfica, utilizando los procesos de impresión como un medio desde el que dar forma a sus ideas e inquietudes. Ha realizado residencias artísticas en Tabakalera (Donostia) y en WIELS Contemporary Art Centre (Bruselas); ha recibido Ayudas de Producción del Centro Huarte y Ayudas a las Artes Plásticas y Visuales de Navarra; y ha expuesto su trabajo en el Centro Cultural Montehermoso, el Centro Cultural Iortia, Kampai Espazioa, La Zurda y la Escuela de Arte y Diseño de Pamplona, entre otros.