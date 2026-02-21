Cinco personas resultan heridas de diversa consideración tras una colisión múltiple en Cascante

Uno de los vehículos implicados en el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración la noche del viernes tras una colisión múltiple en Cascante (Navarra) en la que se han visto implicados cuatro vehículos a la altura del punto kilométrico 4.7 de la carretera NA-6830 (Vía Romana), los cuales han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Los implicados en el accidente se tratan de un varón de 80 años con politrauma (reservado) y una mujer de 76 años que sufre contusión cervical con pronóstico leve, ambos trasladados en la ambulancia medicalizada.

Igualmente, en una ambulancia de soporte vital básico han sido llevados al hospital dos varones de 20 años, ambos con contusión cervical con pronóstico leve; y a un varón de 26 años que sufre trauma en espalda con pronóstico reservado, según han reportado los servicios de emergencia.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió un aviso del siniestro a las 21.33 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

Como consecuencia del siniestro, la carretera ha quedado cortada desde las 22.55 horas. Efectivos de la Policía Foral han regulado el tráfico en el lugar y agentes de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.