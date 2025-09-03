Cinco personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en Valtierra

Uno de los vehículos implicados en el accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde del martes tras colisionar dos vehículos en la carretera N-121 en Valtierra.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 20.43 horas del martes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Peralta y Tudela, al equipo médico de Valtierra, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), tres ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y al Guardia Civil.

Según han explicado desde el Gobierno de Navarra, el siniestro vial se produjo en el punto kilométrico 72,4 de la carretera N-121, en el término municipal de Valtierra, cuando ambos vehículos colisionaron en un cruce.

Tras liberar los bomberos a una mujer de 16 años que se encontraba atrapada en uno de los vehículos, los servicios de emergencia trasladaron a cinco personas al Hospital Reina Sofía de Tudela. La ambulancia de soporte vital avanzado trasladó a la mencionada mujer de 16 años, que sufre politrauma con pronóstico grave. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Las ambulancias de soporte vital básico trasladaron a Tudela a un niño de 8 años, con heridas leves, para observación; a una mujer de 46 años, también para observación; a una mujer de 16 años, con contusiones (pronóstico leve); y a una mujer de 22 años con contusión torácica y trauma en cara (leve).

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.