La circulación de trenes entre Noáin y el Carrascal se corta el último fin de semana de mayo y se habilitarán autobuses

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha diseñado un Plan Alternativo de Transporte (PAT) por carretera para sus servicios de larga y media distancia ante el corte de la línea ferroviaria entre Noáin y Carrascal durante el último fin de semana de mayo. Este corte afecta a los trenes regionales de la relación Zaragoza-Pamplona-Miranda y a los Alvia que conectan Pamplona con Salamanca, Zaragoza, Barcelona y San Sebastián y con Madrid.

Los trabajos que lleva a cabo Adif entre los municipios navarros de Noáin y Carrascal hacen necesario el corte de la circulación de trenes desde la noche del 29 de mayo hasta la madrugada del 2 de junio. Ante este corte, Renfe ha diseñado un plan por carretera en el que movilizará 180 autobuses para sus distintos servicios, según ha informado la propia compañía en una nota.

El trayecto que se realizará por carretera será diferente en función del servicio de Renfe que se vea afectado. Así, los viajeros de los trenes de media distancia de la relación Zaragoza-Pamplona-Miranda de Ebro realizarán en los autobuses el tramo Tafalla-Pamplona y el resto del trayecto se hará en tren. De la misma forma, los viajeros del Alvia que une Pamplona con Madrid también serán trasladados mediante autobuses entre Tafalla y la capital navarra, mientras que el trayecto Tafalla-Madrid se llevará a cabo en tren.

Por lo que se refiere a los intercity que unen Pamplona con Salamanca y Zaragoza, el traslado se realizará por carretera entre la capital navarra y la aragonesa.

En el caso de los Alvia que enlazan la capital navarra con Barcelona y San Sebastián, el tramo que se realizará por carretera estará en función de cada uno de los servicios, de forma que los buses circularán entre Pamplona y San Sebastián, entre Tafalla y San Sebastián o entre Tafalla y Pamplona. Los usuarios recibirán la información correspondiente al adquirir sus billetes en cualquier de los canales habituales de compra.

Renfe ha añadido que este plan obligará a variar los horarios de los servicios, que en buena parte de los casos se adelantará, para poder coordinar el viaje por carretera con el trayecto por ferrocarril. Los autobuses darán servicio a todos los municipios de la ruta ferroviaria habitual. La información estará disponible en www.renfe.com.