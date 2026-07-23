La Ciudadela reabre este viernes después de las labores de limpieza tras los Sanfermines

Archivo - XXIV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales ‘San Fermín’ 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El recinto de la Ciudadela de Pamplona reabre su espacio este viernes, una vez concluidos los trabajos de limpieza de varias zonas tras las fiestas de San Fermín.

Desde el pasado miércoles 15, operarios han retirado restos de material pirotécnico de las nueve colecciones de fuegos artificiales disparadas en fiestas, tanto en las zonas altas como en los fosos. Varias brigadas de los servicios de limpieza y jardines han trabajado para devolver toda la zona a su estado anterior a las fiestas y, una vez verificado su estado desde el área de Seguridad Ciudadana, el recinto abre este viernes, a primera hora de la mañana, con hora de cierre a las 21.30, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

Además de recuperarse el tránsito peatonal, que permite conectar los barrios de Iturrama, Ensanches y Casco Antiguo, las salas de exposiciones retoman su actividad, en horario de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.30; y domingos y festivos, de 11.30 a 13.30. La Sala de Armas continúa, hasta el 20 de septiembre, con la exposición de los proyectos desarrollados en el marco del Programa de Ayudas a las Artes Plásticas y Visuales 2025, con obra de Maider Garayo Urabayen, Itsaso Iribarren & Germán de la Riva, Carlos Irijalba, Andrea Muniáin, Maite Redondo Gaztelu y Jaime Remírez de Ganuza Garrido.

También continúa, hasta el 30 de agosto, la exposición del Pabellón de Mixtos, 'Nudo, desenlace, arranque', del pintor navarro Alfonso Ascunce Izuriaga, que da continuidad a 'Arranque, nudo, desenlace', exhibida en la Sala de Armas hace una década. La exposición, una de las más extensas e inéditas del autor, que incluye obra de los últimos años y seis trabajos escultóricos, se distribuye en las dos plantas del Pabellón.

El resto de las salas renueva sus muestras. El Polvorín acogerá desde este viernes la exposición 'Deja paso a la luz', de la artista bilbaína Naia del Castillo; y el Horno, 'Qu'est-ce que vous voulez me demander avec cette question si compliquée? (¿Qué me quieres preguntar con esa pregunta tan complicada?)', de la creadora Damaris Pan, dentro del marco del programa de residencias Kometak, promovido por Etxepare Euskal Institutua, Zebra3 y el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Las dos muestras se ofrecen hasta el 20 de septiembre.