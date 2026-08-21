Civican ofrece una programación con más de 40 propuestas de cultura y bienestar para el curso 2026-2027

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Civican, centro cultural de Fundación Caja Navarra, ofrece para el curso 2026-2027 una programación integrada por más de 40 propuestas formativas dirigidas a personas de distintas edades e intereses. La nueva oferta combina cultura y bienestar a través de actividades que se desarrollarán entre los meses de octubre y mayo.

La programación incluye tanto propuestas anuales, que permiten profundizar en una materia a lo largo de todo el curso, como propuestas más breves y monográficas orientadas a descubrir nuevas disciplinas o adquirir conocimientos específicos.

Entre los contenidos de este año destacan los cursos relacionados con la historia, el pensamiento y el patrimonio, ámbitos que constituyen una de las señas de identidad de la programación de Civican. En este bloque se incluyen propuestas como 'Filosofía para entender el presente', 'Historia del Reino de Navarra', 'Mujeres protagonistas en la Navarra medieval', 'Mujeres navarras con historia' o 'Pueblos de la Estepa'.

La oferta se completa con cursos vinculados al arte, la música y la creación contemporánea, entre ellos 'Arte latinoamericano', 'Directores que cambiaron el cine y su legado', 'Historia de la música electrónica', 'Doblaje y locución' e 'Iniciación a la producción musical'.

Asimismo, la programación incorpora propuestas orientadas al desarrollo de habilidades prácticas y a la adquisición de nuevos conocimientos para la vida cotidiana, como 'Educación financiera' u 'Otros lenguajes. Lengua de signos'.

La gastronomía vuelve a ocupar un lugar destacado dentro de la programación con cursos como 'Batch Cooking', 'Cocina latinoamericana' y 'Cocina de aprovechamiento', así como con una serie de talleres que combinan cocina y divulgación científica, 'Cocina con colores. La ciencia de los pigmentos en el plato', 'Dieta antiinflamatoria. Ingredientes que cuentan una historia química', y 'La despensa del mar. La ciencia del pescado y los sabores marinos'.

La programación incluye además propuestas dirigidas a la creatividad y la expresión artística, como el taller de crochet y creatividad artística, un curso bilingüe inglés-castellano dirigido a niñas y niños de entre 4 y 8 años.

El área de bienestar constituye otro de los grandes bloques de la programación, con actividades centradas en la salud física y emocional como pilates, yoga, mindfulness, entrenamiento funcional, TRX, zumba, técnica hipopresiva, 'full body' o reordenación postural.

La oferta se complementa con actividades acuáticas como aquafitness, aquagym y estimulación acuática infantil, así como con programas específicos dirigidos a personas mayores de 60 años, entre ellos aeróbic +60, aquagym +60, pilates +60 y yoga +60.

La inscripción en los cursos se realizará mediante sorteo. La preinspreción tendrá lugar entre el 26 el 28 de agosto y el sorteo, que será público, tendrá lugar el 1 de septiembre. El plazo para el pago de plazas adjudicadas se abrirá del 1 al 3 de septiembre. La inscripción directa en plazas vacantes se realizará a partir del 9 de septiembre.

Las personas interesadas podrán realizar la preinscripción a través de la web de Fundación Caja Navarra, de forma presencial en Civican o llamando al teléfono 948 222 444. Cada persona podrá solicitar un máximo de tres cursos.