Civivox Pompelo acoge este jueves un homenaje al músico Valentín Larrea en el 150º aniversario de su nacimiento

Valentín Larrea Iturbe - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Kutxa en Escena' abre su programación de este nuevo curso el jueves con un concierto homenaje al músico y compositor Valentín Larrea Iturbe, cuando se cumple el 150º aniversario de su nacimiento.

En el concierto se recuperará e interpretará la música de cámara compuesta por Valentín Larrea para "poner en valor su prolífico y variado patrimonio musical". El concierto comenzará a las 19.30 horas, con entradas a la venta al precio de 10 euros, a través del 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es.

Valentín Larrea Iturbe nació en Gabiria (Guipúzcoa) en 1876 y falleció en Pamplona en 1970. Pianista, compositor y profesor, destaca de su extensa biografía el logro de conseguir por unanimidad en 1898, con apenas 22 años, la plaza de pianista del Nuevo Casino Eslava.

Su obra es "extensa y variada y, como compositor, fue muy reconocido y aplaudido". Fue un agente activo de la vida cultural de la ciudad ya que, a su faceta de compositor y pianista, unió la de ser primer tenor en el Orfeón Pamplonés y la de formar parte del Quinteto Aramendia. En febrero de 1949 recibió la medalla del trabajo por sus 50 años de pianista en el Nuevo Casino Eslava.

'Regresando del olvido' es el título que se ha querido dar a este concierto homenaje del jueves en Civivox Pompelo. Actuarán sobre el escenario Oiasso Kamerata, joven orquesta vasca de cuerda, y la pianista Itxaso Aristizabal Lekuona. Este concierto se enmarca en los actos de celebración del 603 aniversario del Privilegio de la Unión.