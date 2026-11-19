El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el alcalde de Santacara, Miguel Ibiricu, firman la Orden Foral que autoriza la aprobación definitiva del Plan General Municipal (PGM) de la localidad. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, y el Ayuntamiento de Santacara han formalizado la firma de la Orden Foral que autoriza la aprobación definitiva del Plan General Municipal (PGM) de la localidad. Este plan prevé el desarrollo urbanístico residencial e industrial en 95.000 metros cuadrados. De la totalidad de las zonas de expansión, 80.400 metros cuadrados son para uso residencial, con 163 viviendas, 30 de ellas en régimen de VPO, y 14.600 metros cuadrados tendrán un uso industrial.

Así lo han formalizado este jueves el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el alcalde de Santacara, Miguel Ibiricu. Durante la firma de la Orden Foral que aprueba definitivamente este PGM, Chivite ha destacado que el nuevo desarrollo urbanístico "consolida el núcleo urbano y prevé crecimientos ligados a las necesidades del municipio". La planificación en materia de dotaciones y redes de comunicación permite desarrollar el plan urbanístico "de forma proporcional y equilibrada en movilidad y servicios".

Por su parte, el alcalde de Santacara ha agradecido el trabajo del Gobierno de Navarra y ha valorado las oportunidades que este Plan General abre para el municipio.

El Plan General Municipal de Santacara planifica el desarrollo urbano de la localidad en diferentes áreas de expansión residencial. La primera zona, en el Área Noreste, es el preferente para el desarrollo residencial de la localidad y se sitúa al noreste del núcleo actual hasta la zona deportiva. Otro espacio de expansión es el Área Suroeste, zona a desarrollar para completar la trama urbana. Por último, el PGM contempla un desarrollo en el Área Noroeste, una zona residencial más reducida en el noroeste de la localidad y que se extiende hasta el comienzo de la subida hacia el Castillo.

Según detallan desde el Ejecutivo foral, en la propuesta de ordenación en suelo urbano no consolidado y urbanizable se plantean un total de 163 viviendas, además de las que se puedan crear en los solares de suelo urbano consolidado y en la rehabilitación de edificios consolidados. Dentro de estas demarcaciones se limitan 12.500 metros cuadrados para suelo urbano no consolidado, que contempla 24 viviendas, y 67.900 metros cuadrados para suelo urbanizable, con 139 viviendas.

Por otro lado, la previsión para actividades económicas consiste en la "consolidación" de los enclaves industriales existentes actualmente, incluidos el ámbito aislado al Este de la antigua fábrica de pastas Garro, y en la continuación del área de actividades económicas creada al norte, entre la gasolinera y el núcleo urbano. Para el desarrollo del área económica el PGM prevé 14.600 metros cuadrados.