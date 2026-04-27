Cohesión Territorial y Ayuntamiento de Dicastillo firman el convenio para la urbanización de la travesía de la localidad

Imagen de la firma del convenio - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras y la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha firmado con el Ayuntamiento de Dicastillo el convenio para la urbanización de la travesía de la localidad, que forma parte de la carretera local NA-6342, Arellano. Las obras se licitarán por un valor de 1.570.156 euros (IVA incluido), siendo el consistorio municipal la entidad licitadora, y tiene como objetivo mejorar el tránsito y la seguridad vial.

Para las obras de urbanización de la travesía urbana de Dicastillo, Cohesión Territorial y la entidad local han formalizado que el Gobierno de Navarra aporte un máximo de 620.010 euros a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras. El valor restante de la actuación, que asciende a 950.145 euros, será asumido por el Ayuntamiento y la Dirección General de Administración Local y Despoblación, a través de una aportación económica de la Programación Local del Plan de Inversiones Locales (PIL). En esta línea, el Ejecutivo foral aporta un máximo de 600.000 euros, mientras que la inversión del consistorio asciende a 350.145 euros. La aportación global del Gobierno de Navarra comprende el 78% de la intervención.

En la firma del convenio de colaboración han estado presentes el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres, y el alcalde de Dicastillo, Ángel Remírez Hermoso.

El consejero Chivite ha puesto en valor el apoyo a las entidades locales, y ha señalado que "este convenio reafirma el compromiso del Ejecutivo foral para dotar a los y las vecinas de los diferentes municipios de la Comunidad Foral de unas mejores infraestructuras". "Con esta obra no solo invertimos en la mejora sustancial de la NA-6342 a su paso por Dicastillo, también en la seguridad y accesibilidad de los y las habitantes del municipio y de los conductores", ha expuesto.

Por su parte, el primer edil de la localidad ha agradecido la inversión del Gobierno de Navarra en la localidad, ya que "se trata de una obra prioritaria para los y las vecinas".

DETALLES DE LA INTERVENCIÓN

De cara a mejorar la circulación de vehículos rodados por el centro de la localidad, ambas administraciones han acordado la urbanización de 775 metros de la travesía de Dicastillo. El objetivo de la futura intervención es obtener una calzada de 5,5 metros de anchura y aceras de anchura variable diferenciadas de la calzada por la colocación de un material distinto. Una vez reformada, esta vía tendrá una velocidad limitada de 30 km/h.

El convenio también contempla la colocación de tres reductores de velocidad de tipo lomo de asno, uno en cada extremo de la travesía y un tercero junto a la curva de la parte inferior para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

La actuación prevé la pavimentación con redes de abastecimiento de la travesía. Una obra financiada por el PIL, que dotará al Ayuntamiento de Dicastillo de mejores medios para una gestión más eficiente y de calidad del agua, así como de la red eléctrica, telecomunicaciones y alumbrado público. En los mismos términos, el convenio asigna labores de pavimentación de viales y aceras.