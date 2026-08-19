Cohesión Territorial completa el pago de 330,5 millones para "garantizar un funcionamiento eficaz" de entidades locales

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PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha aprobado este miércoles el segundo pago a las entidades locales y ayuntamientos, correspondiente al Fondo de participación de las entidades locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes del presente ejercicio 2026.

En total, las entidades locales y ayuntamientos van a ingresar 172,25 millones de euros, que sumados a los 158,3 millones percibidos en marzo de este año completan la aportación de 330.557.163 euros destinados a financiar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y "garantizar un funcionamiento eficaz y solvente de los 272 municipios y 345 concejos que conforman la Comunidad Foral de Navarra".

El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, ha destacado que el Fondo constituye "uno de los principales pilares del sistema de financiación local de Navarra y una expresión clara del compromiso del Gobierno foral con el municipalismo".

"No estamos ante una subvención o una ayuda puntual, sino ante un recurso propio, estable y previsible de los municipios y concejos. Este modelo les permite afrontar con solvencia su funcionamiento diario, mejorar los servicios públicos y trabajar con mayor seguridad y capacidad de planificación", ha señalado Rodríguez y ha subrayado que el sistema de financiación local reformado en 2022 "refuerza especialmente a las entidades locales más pequeñas y a las que deben prestar servicios en territorios con una mayor dispersión geográfica".

"Garantizar una financiación suficiente a todos los municipios, con independencia de su tamaño o localización, es avanzar en igualdad de oportunidades, cohesión territorial y calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía navarra", ha concluido el director general.

UN 4,4% MÁS QUE EN 2025

Sobre el dinero percibido por las entidades locales y ayuntamientos en el ejercicio 2025, la cantidad se ha elevado en cerca de 14 millones de euros. Según el Ejecutivo, el índice de Precios al Consumo (IPC) de mes de junio de 2025 fue del 2,4%, a lo que hay que sumar un 2% marcado en la Ley, por lo que el incremento global del Fondo de transferencias corrientes para el ejercicio 2026 es del 4,4%.

Los importes globales consignados para los diferentes fondos a lo largo de este año son: 256 millones en el marco del Fondo de Financiación General, pensado para que ayuntamientos y concejos pueda afrontar sus gastos habituales. Su aplicación, ha indicado el Gobierno, garantiza que los ayuntamientos de menos de 2.500 habitantes reciban cuantías fijas por tramos de modo que los municipios más pequeños puedan hacer frente a sus gastos básicos.

El fondo de financiación de servicios, en función de la prestación de servicios en áreas como los centros 0-3, centros de educación pública de infantil y primaria o bibliotecas, está dotado con 23,8 millones de euros. El fondo para cubrir el déficit de los montepíos cuenta este año con una asignación de 31,4 millones de euros.

Finalmente, el fondo de Cohesión Territorial contará con 19,2 millones de euros y está pensado para los municipios que desempeñan un papel crucial y motor en el desarrollo territorial de la Comunidad foral.

ABONOS EFECTIVOS

Una vez aplicados los descuentos y las retenciones previstos legalmente, en este segundo pago se abonarán directamente a las entidades locales 171.411.248,38 euros. En la primera solución, el importe efectivamente abonado fue de 156.798.097,15 euros.

Por tanto, las entidades locales habrán recibido directamente a lo largo del ejercicio un total de 328.209.345,53 euros. La diferencia hasta alcanzar los 330.557.163 euros del Fondo se corresponde con 2.159.293,48 euros de retenciones temporales y 188.523,99 euros descontados y abonados a NILSA como pagador alternativo.

Según el Ejecutivo, las retenciones no suponen que las entidades locales pierdan esas cantidades. La Ley Foral 7/2022 establece la retención del 10% del pago correspondiente a las entidades que no hayan remitido la cuenta general o la liquidación presupuestaria del segundo ejercicio anterior, en este caso la documentación de 2024. Una vez cumplida esta obligación, se procederá al abono de los importes retenidos, ha concluido.