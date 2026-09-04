Cohesión Territorial destina 716.620 euros a la segunda línea de ayudas al transporte por la crisis en Oriente Medio

Archivo - Repostaje en una gasolinera. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, destina 716.620 euros a financiar la segunda línea de ayudas directas al sector del transporte para las empresas y los trabajadores autónomos que no se benefician de la devolución parcial del impuesto de hidrocarburos, el conocido como gasóleo profesional. Las estimaciones son recibir unas 1.000 solicitudes.

Las ayudas, destinadas a paliar el incremento del coste del combustible como consecuencia de la crisis en Oriente Medio, se pueden solicitar hasta el 30 de octubre de 2026.

A través de un comunicado, la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, ha puesto en valor esta medida ya que "revalida" una línea de ayudas que ha beneficiado a cerca de 800 trabajadores del sector en Navarra. "Ante un conflicto internacional, el Gobierno de Navarra ofrece certidumbres para mitigar sus consecuencias en un sector estratégico para el desarrollo económico de la Comunidad", ha asegurado.

Las solicitudes se presentarán a través del trámite electrónico habilitado en el portal web navarra.es, donde será necesario indicar el NIF de la persona (física o jurídica) solicitante, el nombre y apellidos o razón social, y el número de cuenta corriente. La ayuda se abonará mediante transferencia bancaria, a partir del 30 de octubre de 2026.

El Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobó una nueva línea de ayuda directa, extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por profesionales del transporte terrestre por carretera que no se beneficien de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional, el conocido como gasóleo profesional.

Para ello deberán ser titulares de una autorización de transporte público de mercancías, de transporte público de viajeros en autobús, transporte por taxi, VTC, transporte sanitario de personas, o transporte terrestre urbano de pasajeros.

Finalizada la concesión y abono de las ayudas, el Ministerio de Hacienda transferirá a la Comunidad Foral de Navarra el importe total de las ayudas abonadas.

IMPORTE Y BENEFICIARIOS

El importe individual de la ayuda se determinará atendiendo al número y tipo de vehículo explotado por cada beneficiario a fecha 1 de julio de 2026, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley: 1.350 euros por camión mayor o igual a 7,5 toneladas que consuma carburante GLP, GNC o GNL, 499 euros por cada vehículo inferior a 7,5 toneladas (mercancías pesado); 225 euros por furgoneta (mercancías ligero); 731 por autobús o bus urbano que consuma carburante GLP, GNC o GNL; y 150 euros por taxi de gasolina, con tipo de carburante GLP, GNC o GNL, de gasóleo sin taxímetro o taxi adaptado o Eurotaxi que no figure inscrito en el Censo de beneficiarios de devoluciones por gasóleo profesional (censo GP); 150 euros por VTC y 225 euros por ambulancia.

No obstante, en función de la variación del IPC del gasóleo del epígrafe 1.3 del artículo 50,1 de la Ley de Impuestos Especiales de los meses de agosto y septiembre de 2026, el importe de la ayuda será el resultado de multiplicar cada uno de los importes recogidos en la tabla anterior por los coeficientes previstos en el apartado 3 del artículo 25 del Real Decreto-ley 18/2026.

Las ayudas no podrán aplicarse a los vehículos que tengan derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, ni a los vehículos eléctricos cero emisiones de batería (BEV), de célula de combustible (FCEV) o de combustión de hidrógeno (HICEV).