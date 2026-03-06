Cohesión Territorial destina este año más de 330,5 millones para los servicios públicos de las entidades locales

Una biblioteca. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, consigna este año más de 330,5 millones de euros al Fondo de Transferencias Corrientes que se destinarán a financiar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y "garantizar el funcionamiento eficaz y solvente" de los 272 municipios y 345 concejos de la Comunidad foral.

Sobre lo consignado el pasado año, el Fondo de Transferencias Corrientes contará con 13,4 millones de euros más, fruto del incremento del IPC más dos puntos (4,4%). De momento, ya se ha hecho efectivo el primer abono por un valor de 156.798.097 euros. El segundo pago se llevará a cabo el próximo mes de agosto.

En un comunicado, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha defendido el actual modelo de financiación local desde el momento en que las entidades locales "han ganado en eficacia, solvencia y sobre todo en planificación y seguridad para acometer no sólo su funcionamiento ordinario, también la mejora de los servicios públicos".

Chivite ha recordado que la reforma se acometió en 2022 y desde entonces se ha "reforzado" la financiación de las entidades locales más pequeñas y aquellas que "sufren una mayor dispersión geográfica". "Este departamento siempre ha apostado por la vertebración de territorio y los municipios son claves para lograr una mayor igualdad", ha concluido.

El Fondo de Transferencias Corrientes para 2026 se concreta en los 256 millones de euros que forman parte del llamado fondo de financiación general, en el que prima el criterio de población para su reparto; el fondo de financiación de servicios, para sustentar los colegios, los centros de 0 a 3 años y las bibliotecas municipales contarán con una dotación de 23,8 millones de euros; el fondo de financiación del déficit de Montepíos dispondrá de 31,4 millones de euros; el fondo de cohesión territorial, pensado para aquellos municipios que ejercen un carácter tractor marcado en las subáreas definidas en la Estrategia Territorial de Navarra contarán con 19,2 millones de euros; la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) dispondrá de una ayuda de 535.568 euros.