Cohesión Territorial firma el contrato de adjudicación para los trabajos de redacción del PSIS de Sarriguren

El consejero Óscar Chivite durante la firma del contrato para la redacción de la ampliación del PSIS de Sarriguren. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha firmado el contrato de adjudicación para los trabajos de redacción del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de ampliación del ámbito residencial de Sarriguren en el Valle de Egües con la empresa KREAN, S. COOP, por un importe de 198.000 euros, sin IVA. Es el primer paso administrativo para lograr la aprobación definitiva del PSIS, que contempla la construcción de alrededor de 5.000 viviendas, la mayor parte sujetas a varios regímenes de protección.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha afirmado que "desde este instante, el equipo técnico de arquitectos trabajará en la mejor propuesta para un nuevo barrio en la comarca de Pamplona". El objetivo del Gobierno de Navarra es "avanzar hacia un proyecto integral de vivienda asequible de calidad, garantizar las dotaciones y servicios y atender las necesidades en materia de movilidad e infraestructuras", ha apostillado Chivite.

El titular del Departamento de Cohesión Territorial ha defendido la ampliación del PSIS de Sarriguren "como un proyecto muy importante para la comunidad, desde el momento en que hablamos de una promoción liderada por el Gobierno de Navarra, que busca reducir los tiempos de tramitación y comenzar la ejecución del nuevo barrio lo antes posible". El Departamento de Cohesión Territorial "conjuga la gestión pública para facilitar suelo y, sobre todo, da respuesta a la demanda social de acceder a una vivienda a precios asequibles".

PROPUESTA ELEGIDA

Según ha indicado el Gobierno, la propuesta elegida para la redacción de la ampliación del PSIS de Sarriguren destaca por su enfoque integral en la sostenibilidad territorial y la continuidad urbana con la Ecocuidad de Sarriguren. Así, prevalecen aspectos como la preservación de hitos paisajísticos como las colinas y cursos fluviales. El diseño arquitectónico, además, incorpora criterios bioclimáticos y una movilidad que prioriza a peatones y ciclistas.

Algunos aspectos destacados de la propuesta pasa por la prolongación de la avenida Reino de Navarra con un carril exclusivo para el bus rapid transit, situando las paradas de forma que la mayoría de las viviendas estén a menos de 400 metros de una de ellas; se aplica el criterio de ciudad saludable, garantizando que ninguna zona verde de entidad esté a más de 300 metros de los residentes; el centro de salud se sitúa en una posición central y bien conectada, mientras que los centros educativos se agrupan cerca de la zona deportiva para crear sinergias; se propone la creación de refugios climáticos urbanos y huertos comunitarios y se incluye una balsa de laminación de 2.700 metros cuadrados que sirve tanto para el control de inundaciones como para espacio de recreo, ha añadido el Ejecutivo.

LÍNEAS MAESTRAS DE PARTIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE SARRRIGUREN

Las líneas maestras de partida para la ampliación del PSIS de Sarriguren contemplan la urbanización de unas 90 hectáreas, más el uso necesario para nuevos viales, estimado en 30 hectáreas. Las previsiones son 645.000 metros cuadrados para uso residencial y 45.000 metros cuadrados para usos terciarios.

La previsión de dotaciones públicas e infraestructuras incluyen 226.000 metros cuadrados para zonas verdes y espacios libres públicos y 151.800 metros cuadrados para equipamientos públicos. Además, y para garantizar la conectividad y movilidad se prevé un nuevo enlace y acceso sur desde la PA-30; la mejora de la rotonda de Erripagaña; la mejora de la rotonda de Olaz; un nuevo vial norte a la rotonda de Olaz y un vial de servicio en la PA-30, tramo Mugartea-Olaz.