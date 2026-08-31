Cohesión Territorial impulsa el asociacionismo del Pirineo navarro con 85.000 euros para 25 proyectos

Erro. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha concedido 85.000 euros, 20.000 euros más que en la pasada edición, a 25 proyectos promovidos por asociaciones sin ánimo de lucro para contribuir a la dinamización territorial del Pirineo navarro. Las iniciativas tienen como finalidad apoyar proyectos que contribuyan a los objetivos del Plan del Pirineo.

Las ayudas se dirigen a asociaciones sin ánimo de lucro cuyos proyectos contribuyan a los objetivos en el ámbito territorial del Plan del Pirineo. Las iniciativas impulsadas abarcan ámbitos como la cultura, el deporte, el envejecimiento activo, la participación social, la promoción del territorio y la recuperación del patrimonio.

La convocatoria contempla dos modalidades de participación: proyectos individuales y proyectos colaborativos. En el caso de los primeros, la subvención puede alcanzar el 80% de los gastos subvencionables, con un máximo de 3.000 euros, mientras que los proyectos colaborativos pueden recibir el 100% de los gastos subvencionables, hasta un máximo de 5.000 euros.

DINAMIZACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

Entre las iniciativas seleccionadas se encuentran proyectos relacionados con la recuperación y divulgación de la memoria y el patrimonio, como Memoria viva con tics: relatos, patrimonio y comunidad en el Pirineo, de AEIOZU Asociación-Elkartea. También se apoyan iniciativas dirigidas a la participación y dinamización de las mujeres, como Propuesta de Erronka Bidean - Mujeres activas del Pirineo; programas destinados al envejecimiento activo, como el servicio de transporte y propuestas vinculadas a la juventud y la participación, como Neskak Fest.

La resolución incluye asimismo actuaciones de promoción turística y dinamización económica, como Auñamendi destino sostenible: promoción territorial y dinamización económica. En el ámbito cultural, la convocatoria respalda proyectos como las actividades culturales en torno al Aezkoako Eguna, Auñamendi Zinema (cultura, deporte y ocio) y Uskararen Eguna 2026.

La resolución contempla además iniciativas relacionadas con el deporte y los hábitos saludables, la recuperación de la agrodiversidad, el conocimiento local, la promoción del euskera, el patrimonio almadiero, la actividad micológica y la colaboración entre centros educativos y agentes del territorio. Entre ellas figuran Kintoal all mountains: deporte, naturaleza y promoción sostenible del Pirineo navarro, Recuperación de agrodiversidad y conocimiento local como estrategia de desarrollo rural sostenible en el Valle de Salazar y Jóvenes almadieros: tradición, juventud y futuro.

25 PROYECTOS SELECCIONADOS

En total, la resolución concede ayudas a 25 proyectos, de los que 18 corresponden a la modalidad individual y 7 a la modalidad colaborativa:

-'Memoria viva con tics: relatos, patrimonio y comunidad en el Pirineo', promovido por AEIOZU Asociación-Elkartea.

-'Propuesta de Erronka Bidean - Mujeres activas del Pirineo', promovido por Asociación Erronka Bidean.

-'Servicio de transporte para programa de envejecimiento activo', promovido por Asociación Eutsi Pirineo.

-'Neskak Fest', promovido por NSK Neskak.

-'Auñamendi destino sostenible: promoción territorial y dinamización económica', promovido por la Asociación de Turismo Rural Irati-Orreaga.

-'47. Aezkoako eguneko baitako ekintzak / Actividades culturales en torno al Aezkoako Eguna nº 47', promovido por la Asociación Cultural Aezkoa e Irati Bortuak.

-'Kirola eta osasuna Orbaizeta / Deporte y salud', promovido por el Club Deportivo Orbaizeta Kirolak.

-'Kintoal all mountains: deporte, naturaleza y promoción sostenible del Pirineo navarro', promovido por la Asociación de Turismo Rural Irati-Orreaga y Auñarmendi Natur Kirol Elkartea.

-'Uskararen Eguna 2026, Uztarroze', promovido por la Asociación Kebenko.

-'Ekialdean uskaraz', promovido por la Asociación Larrainxarra.

-'Auñamendi Zinema (cultura, deporte y ocio)', promovido por la Asociación Cultural Garaitzeko.

-'Recuperación de agrodiversidad y conocimiento local como estrategia de desarrollo rural sostenible en el Valle de Salazar', promovido por la Asociación Agroecológica Arrea y la Red de Semillas de Navarra - Nafarroako Hazien Sarea.

-Proyectos colaborativos entre las escuelas del Pirineo e individuales de la escuela de Ochagavía', promovido por la Asociación de Padres y Madres del colegio público de Educación Infantil y Primaria e IESO de Ochagavía Elkartea.

-'II edición de la Kuadriketa en Larraingoa', promovido por El Buen Vivir por la Promoción de la Felicidad y ANTOX, Asociación Navarra para la Investigación, Prevención y Tratamiento de Adicciones.

-'Pirinioko bigarren hezkuntzako ikasleen topaketak', promovido por APYMA Ntra. Sra. de Orreaga.

-'Fomento de relaciones intergeneracionales en Orbaizeta a través de la cultura', promovido por la Asociación Orbaizeta Kultur Ekimena.

-'Día de la almadía', promovido por la Asociación Cultural de Almadieros Navarros - Nafarroako Almadiainen Kultur Elkartea.

-'Jóvenes almadieros: tradición, juventud y futuro', promovido por la Asociación Cultural de Almadieros Navarros - Nafarroako Almadiainen Kultur Elkartea y Asociación Burgiko Gazteria.

-'Festival Udaherri', promovido por la Asociación Batean y Pirinioan Bizirik Gaude Elkartea.

-'Camille Extreme 2026', promovido por la Asociación Deportiva Isaba Izaba.

-'50 años', promovido por la Sociedad Erroko Etxea.

-'Red de ciencia ciudadana para el seguimiento micológico de los acotados micológicos del Pirineo Navarro', promovido por la Asociación de Guías Micológicas Saskiak Gida Mikologikoen Elkartea.

'Mercados de producto local / Concurso de pintura al aire libre', promovido por la Asociación Turística y de Servicios del Pirineo Navarro Iratialdea.

-'Auñamendi actividades de mantenimiento físico y saludables', promovido por la Asociación Cultural Garaitzeko y Gure Aizpea Aezkoako Emakumeen.

'Unión de asociaciones por el boj', promovido por Ezpelzaintza2050.