Cohesión Territorial inicia las obras de renovación estructural del puente de la NA-30 sobre el río Arga

Máquinas trabajando en la renovación estructural del viaducto sobre la NA-30. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha iniciado las obras de renovación estructural del puente sobre el río Arga situado en la carretera de interés general NA-30, en el acceso al polígono industrial de Landaben. La actuación, que se adjudicó por 1.360.062 euros (IVA incluido), cuenta con un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Las obras mejorarán las condiciones de seguridad y circulación en uno de los principales accesos al polígono industrial de Landaben, una vía que registra diariamente un intenso tránsito de vehículos, según ha informado el Gobierno foral.

RENOVACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE

Entre los trabajos ya iniciados se encuentra la sustitución de los elementos de apoyo de las vigas, así como la reparación estructural de los estribos, las pilas de hormigón estructural y las vigas del mismo. En esta misma línea se renovará el sistema de drenaje del puente con el objetivo de mejorar la evacuación del agua y prevenir la aparición de futuras incidencias en la infraestructura.

La actuación se completará con el fresado e impermeabilización del tablero y el reasfaltado mediante una nueva capa de firme, que permitirá disponer de una superficie de circulación más segura y duradera para el tráfico rodado en la NA-30.