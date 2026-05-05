Cohesión Territorial lanza un servicio itinerante de atención sociosanitaria en los municipios en riesgo de despoblación

Presentación del proyecto piloto 'En ruta frente a la despoblación. Servicios itinerantes para personas mayores' - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, junto con la Fundación Solera y las autoridades locales de los municipios de Basaburua, Imotz, Atetz y Ultzama han presentado este martes, en el Centro Cívico de Larraintzar, el proyecto piloto 'En ruta frente a la despoblación. Servicios itinerantes para personas mayores'.

Se trata de un "innovador servicio itinerante que acerca recursos sociosanitarios y comunitarios a la población de los municipios rurales en riesgo de despoblación, con especial atención a las personas mayores".

El objetivo del proyecto es "mejorar la calidad de vida, reforzar la cohesión social y garantizar la equidad territorial en el acceso a servicios esenciales en el medio rural navarro".

En este contexto, el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, ha destacado que "servicios como 'En ruta frente a la despoblación' son fundamentales para garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos, con independencia del lugar en el que se viva, y para hacer efectivo el derecho de las personas a permanecer en sus pueblos con calidad de vida".

Rodríguez ha subrayado además que "este tipo de iniciativas no solo dan respuesta a necesidades sociales y asistenciales, sino que también crean oportunidades de negocio, empleo y emprendimiento en el medio rural, contribuyendo a fijar población y a dinamizar nuestros pueblos".

SERVICIOS QUE "LLEGAN DIRECTAMENTE A LOS PUEBLOS"

De los 273 municipios existentes en la Comunidad foral, 188 cuentan con menos de 1.000 habitantes y, de estos, el 80% no supera los 500 habitantes, "una realidad marcada por la dispersión poblacional y la necesidad de implantar recursos estables de atención sociosanitaria".

'En ruta frente a la despoblación' es un proyecto piloto que "busca acercar directamente a los pueblos recursos sociosanitarios que actualmente resultan inaccesibles", integrando de forma coordinada" sesiones personalizadas de fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva y apoyo psicológico, orientadas a la mejora funcional, emocional y cognitiva, así como sesiones grupales que fomenten la participación, el vínculo social y el aprendizaje compartido en cuidados y autocuidado, tanto de las personas mayores como de las personas cuidadoras, asesoría en accesibilidad y adaptación del hogar, envejecimiento activo y competencias digitales.

Todo ello se desarrolla "desde una perspectiva preventiva, orientada a la promoción de la autonomía personal y a la mejora del bienestar físico, emocional y social de las personas mayores en su propio entorno".

El servicio "no se limita a ofrecer intervenciones asistenciales, sino que busca crear espacios de confianza, encuentro y acompañamiento, fortaleciendo los vínculos sociales y comunitarios y permitiendo detectar situaciones de especial vulnerabilidad y nuevas necesidades".

Su carácter itinerante "garantiza la igualdad de oportunidades y la presencia de cuidados especializados en los municipios más pequeños".

IMPLANTACIÓN PILOTO EN LA ZONA NORTE DE NAVARRA

El proyecto cuenta con un presupuesto de 76.472 euros, de los cuales 60.000 serán aportados por la Dirección General de Administración Local y Despoblación y el resto por la Fundación Solera.

Se implementará inicialmente en los valles de Basaburua, Imotz, Atetz y Ultzama, que agrupan 47 concejos, seleccionados "por su alta dispersión geográfica y el elevado grado de envejecimiento de la población".

Para su desarrollo se contará con una unidad móvil o vehículo adaptado, equipado para transportar profesionales y materiales y prestar los servicios en condiciones óptimas.

Al final del proyecto se realizará una evaluación del mismo para proponer mejoras y valorar su replicabilidad a otras áreas de Navarra en riesgo de despoblación.

'En ruta frente a la despoblación' representa "una propuesta pionera en el ámbito rural navarro, un modelo de atención innovador que une salud, bienestar y comunidad y que contribuye a mantener vivos y sostenibles los pueblos".

Su meta es "promover un envejecimiento activo y digno y reforzar el medio rural como un espacio activo, inclusivo y lleno de oportunidades para todas las generaciones".