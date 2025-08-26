Cohesión Territorial licita la redacción de la ampliación del PSIS de Sarriguren para "aumentar la vivienda asequible". - GOBIERNO DE NAVARRA

La estimación, según datos provisionales, es urbanizar 90 hectáreas, fomentar la conectividad y construir alrededor de 5.000 viviendas

PAMPLONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Ordenación del Territorio, ha sacado a licitación, por un importe de 266.000 euros (IVA incluido), la redacción del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) para la ampliación de Sarriguren.

El Gobierno de Navarra ha explicado que da así "un paso esencial" en la ampliación de este barrio, ubicado en el término municipal del Valle de Egüés, "para dar respuesta a las personas que buscan una vivienda asequible y digna para desarrollar su proyecto de vida en nuestra comunidad", ha afirmado el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al director general de Ordenación del Territorio, José Antonio Marcén, y el director de Servicio de Territorio y Paisaje, Rafa Araujo.

Ha expuesto Chivite su voluntad de que el proyecto "parta del consenso y la suma de todas las partes y así lo estamos haciendo". Y ha detallado que el equipo redactor resultante del concurso tendrá un tiempo máximo estimado de 14 meses para cumplir las diferentes fases del contrato. "Es un importante trámite administrativo con el que pretendemos responder lo más ágilmente posible a distintos objetivos", ha añadido.

La redacción del PSIS de Sarriguren tendrá como punto de partida orientativo un documento de bases que marca las líneas generales para este desarrollo urbano. "Nuestro objetivo es lograr un diseño eficiente, sostenible, seguro y accesible", ha destacado Chivite. Para ello, ha dicho, "fomentaremos la conectividad externa e interna pensando en todas las formas de movilidad: peatonal, ciclista y motorizada".

De manera paralela a la redacción del PSIS, el Gobierno de Navarra trabaja en un futuro planeamiento de movilidad y mejora de infraestructuras que "se adecúen a las demandas que surgirán de los habitantes de las nuevas viviendas".

Se trata, ha considerado el consejero, "de agilizar los trámites para disponer de suelo público, establecer un sistema de exposición pública y participación ciudadana para garantizar que la ampliación de Sarriguren sea un proyecto real, factible y de éxito".

Las grandes líneas de la ampliación del PSIS de Sarriguren, que tendrán que asentarse con la redacción y tramitación del plan, estiman una superficie a urbanizar de 90 hectáreas, más el suelo para los nuevos viales, unas 30 hectáreas. La previsión es construir en torno a 5.000 viviendas de diferentes tipologías en cuanto a su morfología y calificación de protección, en edificios colectivos.

La reserva mínima para zonas verdes y espacios es de 226.000 metros cuadrados; los equipamientos públicos dispondrán de 151.800 metros cuadrados y el suelo para el banco foral de vivienda pública será de 19.400 metros cuadrados, que permitirán construir 45.200 metros cuadrados, todo ello según las estimaciones preliminares.

El documento de bases para el desarrollo del PSIS contempla también una reserva de 49.000 metros cuadrados para equipamientos educativos; entre 2.500 a 4.000 metros cuadrados se reservará para equipamientos sanitarios; los equipamientos deportivos contarán con 60.000 metros cuadrados; la Casa de Cultura dispondrá de 3.800 metros cuadrados; los equipamientos para asistencias dispondrán de 8.000 metros cuadrados y los espacios para la protección de la naturaleza y el paisaje contarán con 140.000 metros cuadrados.

Dentro del plan de movilidad y mejora de infraestructuras se estudia la posibilidad de un nuevo enlace y acceso sur desde la PA-30; la mejora de la rotonda de Erripagaña; la mejora de la rotonda de Olaz; nuevo vial norte a la rotonda de Olaz y un vial de servicio en la PA-30, en el tramo Mugartea-Olaz.