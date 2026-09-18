Cohesión Territorial mejora la seguridad, la circulación y el drenaje de la NA-7453 en Igúzquiza

Estado actual de la vía tras las obras en la carretera local NA-7453 en Igúzquiza. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha completado los trabajos de mejora integral de la carretera local NA-7453, Igúzquiza. La actuación ha contado con un presupuesto aproximado de 280.000 euros para recuperar el estado óptimo de 2,5 kilómetros de esta vía y ha permitido mejorar las condiciones de seguridad, drenaje, funcionalidad y durabilidad de la vía.

Los trabajos han consistido principalmente en la ampliación de la plataforma de la calzada, la mejora de las rasantes y la ejecución de cunetas pisables, además de distintas actuaciones complementarias de saneo, pavimentación y drenaje, desde el punto kilométrico 0 hasta el 2+500.

La intervención en la carretera local NA-7453, que conecta las carreteras NA-1110 y NA-132A, ha incluido trabajos de excavación y picado de taludes, tanto en tierra como en piedra, para ampliar la plataforma de la carretera y mejorar las condiciones de circulación. Asimismo, se han realizado excavaciones para la ejecución de nuevas bermas y cunetas, con los correspondientes rellenos estructurales.

En materia de pavimentación, se han llevado a cabo trabajos de saneo de las zonas más afectadas. Finalmente, se ha extendido una nueva capa de firme, "lo que proporciona una superficie más uniforme, resistente y segura". La actuación se ha completado con la ejecución de la correspondiente señalización horizontal, ha informado el Gobierno foral.

NUEVAS CUNETAS PISABLES PARA MEJORAR EL DRENAJE

Uno de los principales objetivos de la intervención ha sido mejorar la capacidad de drenaje de la carretera. Para lo que se han ejecutado cunetas pisables de hormigón de 1,20 metros de anchura.

En esta misma línea se han construido diversas arquetas de hormigón, ejecutadas 'in situ', así como aletas de hormigón destinadas a guiar y encauzar las aguas hacia las cunetas y los puntos de desagüe. La actuación ha incluido, asimismo, la ejecución de pasos salvacunetas y pasos de acceso a fincas, mejorando tanto la evacuación de las aguas como la accesibilidad a las propiedades de la zona.