Cohesión Territorial presenta un estudio para que los servicios sean "próximos y accesibles" en todo el territorio

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, presenta el estudio 'La Comarca de los 30 Minutos'. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, acompañado del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez y el decano del Colegio de Sociología y Politología de Navarra, Javier Espinosa, ha participado este viernes en la jornada 'La Comarca de los 30 Minutos', donde se ha presentado el estudio que sirve como base para generar un territorio "donde los servicios esenciales sean próximos y accesibles para conseguir que las personas puedan llevar a cabo sus vidas sin la necesidad de realizar extensos desplazamientos".

El estudio elaborado por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra se alinea con el Plan de Acción Estatal 'País en 30 minutos', que busca coordinar las acciones de la Administración General del Estado en la elaboración de una política de cohesión territorial y reto demográfico impulsada conjuntamente por todos los ministerios. En la Comunidad foral se ha optado por elaborar una metodología propia a partir de una comarca concreta, en este caso Estella, explican desde el Gobierno de Navarra en un comunicado.

En la jornada, celebrada en la Fábrica de Gomas de Pamplona, además del autor del estudio, el sociólogo Guillermo Bergantiños, ha participado la responsable de la Oficina de Despoblación de Navarra, Sara Esparza. La mesa de experiencias locales ha contado con la participación de Jon Fernández, coordinador del proyecto Tejiendo Caminos en la Sierra de Codés; Iker Terés, del Colegio de Sociología y Politología de Navarra y vecino de Estella; Raquel Muñoz, del proyecto Arkupean, espacio de formación creativa Valle de Guesalaz y Estibaliz Erdocia, alcaldesa de Améscoa Baja.

Durante la apertura de la jornada, el consejero Chivite ha indicado que el estudio 'La Comarca de los 30 Minutos' está alineado con la estrategia de lucha contra la despoblación en Navarra. Partiendo de que la Comunidad foral es "diversa y dispersa" debe primar "el derecho a vivir en un territorio con acceso equitativo a los servicios esenciales en condiciones de proximidad y calidad". Además, ha especificado que "los asentamientos humanos deben ser inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles".

El objetivo es "conocer las fortalezas y carencias" de los servicios esenciales en cada zona de Navarra. Se trata, ha considerado el consejero, de "igualdad de oportunidades, de la cohesión territorial y de la capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad como la salud, la educación, la cultura o el acceso a la administración sin importar el código postal en el que se viva". Es preciso "generar una red de oportunidades para que el empleo, el transporte, el comercio, la sanidad o la educación queden accesibles en un desplazamiento máximo de media hora a pie, en bicicleta o en transporte público", ha subrayado.

Mientras, en el marco de las políticas del Ejecutivo foral para luchar contra la despoblación, el consejero Chivite ha incidido en que la futura Ley Foral de Despoblación y Desarrollo Rural "ordenará las políticas públicas, hará de la despoblación una prioridad transversal y será un marco jurídico estable y a largo plazo para afrontar el reto demográfico".

Por su parte, el decano del Colegio de Sociología y Politología ha asegurado que "Navarra es una comunidad donde es posible implementar el concepto de la Comarca de los 30 minutos". A favor de la Comunidad foral juegan aspectos como "el tamaño o las comunicaciones", aunque "hay necesidades que deben adaptarse". Espinosa ha defendido que el modelo de la Comarca de los 30 minutos significa "vida plena", en el sentido de que en el ámbito rural además de los servicios básicos, "la ciudadanía tiene derecho a cuestiones como el ocio o la cultura".

El director general de Administración Local y Despoblación ha defendido que 'La Comarca de los 30 Minutos' es "una iniciativa que permite avanzar en un modelo territorial basado en la accesibilidad a los servicios, la cooperación entre municipios y el fortalecimiento de las cabeceras comarcales como nodos de referencia para su entorno". El modelo "apuesta por un sistema policéntrico apoyado en municipios tractores que actúan como nodos de referencia para su entorno, reforzando las relaciones funcionales entre localidades y favoreciendo una distribución más eficiente de los recursos públicos".