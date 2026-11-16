Cohesión Territorial propone asumir la tramitación de los proyectos de conexión al Canal de Navarra en la Ribera

Imagen del encuentro - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, acompañado del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez y el director gerente de NILSA, Fernando Mendoza, han mantenido este lunes un encuentro con los representantes de las mancomunidades y ayuntamientos de la Ribera para trasladarles la puesta a disposición del Ejecutivo para tramitar las obras que les permitirán conectarse con el Canal de Navarra mediante un Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PROSIS).

Este instrumento de ordenación del territorio, según han informado desde el Gobierno en una nota de prensa, "agilizará los permisos y quitará cargas administrativas y económicas para el desarrollo de los proyectos de conexión que harán posible el abastecimiento de las poblaciones con agua del Canal de Navarra".

El titular del Departamento de Cohesión Territorial ha explicado que el PROSIS "es una herramienta de ordenación del territorio regulada en la Comunidad Foral de Navarra que permite implantar infraestructuras, instalaciones o dotaciones".

En el caso de la red de abastecimiento del Canal de Navarra a los municipios, la Dirección General de Administración Local y Despoblación actuaría como promotor. Para su desarrollo es necesaria la solicitud de la colaboración del Gobierno de Navarra de manera expresa para adherirse.

Además, se crea una mesa de seguimiento para "poner en común las necesidades técnicas de las conexiones de abastecimiento presentes y futuras". En la misma línea, se ha abordado "estudiar modelos de gobernanza y de gestión supramunicipal para garantizar un servicio público esencial como es el abastecimiento del agua".

PRIMERAS INSTALACIONES FINALIZADAS EN 2029

Teniendo en cuenta que el Canal de Navarra "es uno de los proyectos estratégicos para la Comunidad foral", el Gobierno de Navarra ha trasladado a los representantes de las mancomunidades los proyectos ya incluidos en el Plan de Inversiones Locales (PIL) de manera definitiva para el periodo 2026-2028, con una inversión de 12,5 millones de euros, que "dotarán de seguridad y viabilidad a las obras para garantizar el agua de calidad y en cantidad en los hogares e industrias de la Ribera".

Se trata de 12 iniciativas que ya disponen de sus proyectos constructivos redactados. Así, ajustándose al Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, el objetivo es que las primeras instalaciones de conexión de abastecimiento estén finalizadas en 2029.

El Gobierno de Navarra ha insistido en que "de manera paralela al avance de las redes de abastecimiento se trabaja en la tramitación de la licitación de la Segunda Fase del Canal de Navarra, clave para la seguridad hídrica de la población, la competitividad empresarial y el respaldo al sector primario".

El Ejecutivo, además, ha defendido su "compromiso" con el Canal de Navarra y "la labor de acompañamiento a los municipios" que ha propiciado los recursos después de la actualización del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano o las soluciones técnicas y administrativas que ha puesto a su alcance.

En la reunión mantenida este lunes en Corella han participado representantes de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, integrada por los municipios de Corella, Barillas, Ablitas, Monteagudo, Tulebras, Murchante, Ribaforada y Buñuel; la Mancomunidad de Cascante, Cintruénigo y Fitero y los ayuntamientos de Cortes y Tudela.