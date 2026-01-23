Cohesión Territorial rehabilitará la Casa Ascunce, en Navascués, para crear un espacio de encuentro y ocio

El consejero Chivite, con el resto de participantes en el anuncio de la rehabilitación de Casa Ascunce, en Navascués - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, ha presentado las obras de rehabilitación de la Casa Ascunce / Askuntze Etxea, en Navascués.

Las actuaciones han sido adjudicadas a la empresa Maldadia S.L. por un importe cercano a los 672.400 euros y tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de la estructura, así como la habilitación de la planta baja para uso terciario.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha valorado "positivamente" el proyecto de rehabilitación de la Casa Ascunce ya que, "busca dar una nueva vida a un edificio de gran valor para la población, dotando a los y las vecinas de Navascués de un espacio de encuentro y ocio".

Chivite ha destacado que esta intervención "pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Navarra y el Gobierno de España" con "las políticas de lucha contra la despoblación". El titular del departamento ha manifestado el "compromiso" del Ejecutivo foral con "la fijación de población en el Pirineo a través de políticas de vivienda, proyectos de emprendimiento y apoyo al sector primario de la zona".

A pesar de que Casa Ascunce no forma parte de las acciones planteadas en el marco del Plan del Pirineo, Chivite ha puesto en valor este plan y ha añadido que con este "proyecto ambicioso damos certidumbre al plan que trabaja desde la cogobernanza".

Además del consejero Chivite, han acudido a la visita el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Navascués, Cruz Moriones, así como representantes de la Mesa del Pirineo.

Moriones ha "agradecido la implicación" del Gobierno de Navarra para "revitalizar" los municipios pequeños, y ha avanzado que desde el Ayuntamiento "seguirán trabajando para continuar potenciando la comarca de Salazar".

DATOS DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto de rehabilitación de la Casa Ascunce / Askuntze Etxea tiene como objetivo la restauración de la envolvente térmica y la cubierta, así como la consolidación estructural del edificio. Además, la intervención habilitará los 222 metros cuadrados de la planta baja para un uso terciario.

La actuación del Gobierno de Navarra tiene un plazo de 10 meses, y contará con una financiación de 445.276 euros del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Púbicos (PIREP), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation. El total de la actuación prevé un gasto de 672.443 euros (IVA incluido).

En julio de 2022, el Gobierno de Navarra realizó una actuación previa para agilizar los trámites en la que se redactó un informe técnico de evaluación estructural. Dicho informe concluyó que el estado "era aceptable", a la par que se proponían actuaciones de mejora.

VALOR HISTÓRICO

El edificio conocido como Casa Ascunce, nombre que tomó de un antiguo responsable de camineros de Navascués, fue construido en el año 1950 con el objetivo de alojar a los responsables del antiguo parque de camineros local.

Este entorno de más de 75 años de antigüedad forma una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, donde se ubica la casa que será objeto de la intervención. La infraestructura cuenta con una superficie construida de 655 metros cuadrados.