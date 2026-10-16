Cohesión Territorial se reúne con representantes municipales para informar sobre la obra de Belate

El consejero Chivite con las y los representantes municipales - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, acompañado de la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres, se ha reunido este viernes con los responsables municipales para informarles sobre la situación de las obras de duplicación del túnel de Belate y la hoja de ruta diseñada para poder retomar las obras. Ha escuchado, además, las inquietudes de los representantes municipales.

Así, se les ha trasladado el objetivo del Gobierno de Navarra de reanudar la obra "lo antes posible" mediante una nueva licitación. Actualmente, han expuesto, hay varias líneas de trabajo abiertas para retomar los trabajos, que pasan por la resolución del contrato por desestimiento de las partes. La sección de proyectos y obras ya avanza en la elaboración del pliego y los informes correspondientes para la licitación de la redacción del proyecto.

El objetivo, ha indicado el Gobierno, es que la transición entre la resolución del contrato vigente y la nueva licitación sea lo más breve posible, de modo que los trabajos puedan retomarse cuanto antes, y una vez cumplidos los requisitos necesarios.

Además, ha añadido, se trabaja en la conservación y vigilancia de la infraestructura y ya se ha analizado el estado actual de los trabajos y las condiciones que deben mantenerse, incluyendo las labores de seguimiento y vigilancia necesarias. El objetivo es "preservar lo ya ejecutado, garantizar la seguridad de la infraestructura y disponer de las condiciones técnicas adecuadas para continuar las obras".

La paralización de las obras del túnel de Belate afecta a una parte concreta del proyecto y no supone la paralización del resto: el túnel de Almandoz, que se licitará próximamente; el tramo que conecta los túneles de Belate y Almandoz, actualmente en ejecución; la adecuación de los túneles actuales y otras actuaciones complementarias, ha expuesto el Gobierno.