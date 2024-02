El colectivo Iruñeko Euskalgintza pide escuelas infantiles en euskera en todos los barrios y anuncia movilizaciones

Las movilizaciones serán en primavera y "para empezar a ampliar la oferta en euskera" se ha propuesto Mendillorri, Arrosadia y San Juan



PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Iruñeko Euskalgintza -conformado por AEK, IKA, Sortzen, HE Gurasoak, AET, ELA, LAB y Steilas- ha reclamado un modelo inmersivo en euskera en las escuelas infantiles "de todos los barrios de Pamplona" y ha anunciado que realizará movilizaciones en primavera porque "no vamos a aceptar la situación actual".

Así lo han señalado este martes en una rueda de prensa en representación del colectivo Ane Apezetxea e Iker Mundiñano, quienes han dado lectura a un comunicado y han explicado que se han reunido "en los últimos meses" con algunos grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona para hablar sobre las escuelas infantiles en euskera.

Sus interlocutores, han dicho, han sido EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, "que en ese momento estaban en la oposición". "Nuestra petición ha sido clara: un modelo de inmersión en euskera en todos los barrios de Pamplona. Para empezar a ampliar la oferta en euskera les hemos propuesto tres barrios: Mendillorri, Arrosadia y Donibane. Además, les hemos sugerido la necesidad de más escuelas infantiles, ya que el año pasado el 80% de las solicitudes se quedaron sin plaza", han apuntado.

La postura de estos partidos políticos, según el colectivo, "ha sido abierta, pero aseguran que ahora que están en el gobierno no habrá cambios en el próximo curso". "Para nosotras no han sido buenas noticias. No obstante, Asiron ha señalado que 'el objetivo para la legislatura será que en cualquier barrio de Iruñaa los niños y las niñas puedan estudiar en euskera'. Estas declaraciones traen esperanza, pero seguiremos de cerca los movimientos", han remarcado.

Desde el colectivo han considerado que "para revitalizar las lenguas minoritarias, tal y como dicen los expertos, el modelo de inmersión es la única manera", por lo que uno de sus objetivos es "tener un modelo de inmersión en euskera en las escuelas infantiles de todos los barrios".

"En los países en situación diglósica, el sistema de enseñanza de inmersión es de vital importancia: siendo la lengua dominante la más extendida en todos los ámbitos de la sociedad, la escuela otorga un lugar preferente a la lengua minorizada. Los estudios realizados sobre el sistema de inmersión demuestran que estar inmerso en una lengua minoritaria garantiza el bilingüismo o el plurilingüismo de las alumnas. Creemos en un sistema educativo que universalice el conocimiento del euskera, y en aquellos lugares donde se legisla favorablemente el crecimiento ha sido evidente", han remarcado.

Tras añadir que "a finales de 2023 realizamos varias movilizaciones ya que, como hace 35 años, seguimos con una única escuela infantil euskaldun", han subrayado que "como la base de los modelos de inmersión exitosos es una comunidad comprometida, la próxima primavera continuaremos con las movilizaciones".

En este sentido, han realizado un llamamiento "a todas las euskaltzales para que estén atentas a las convocatorias", porque "no vamos a aceptar la situación actual del euskera en las escuelas infantiles".