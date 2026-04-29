El colectivo médico reclama en Pamplona una "negociación de verdad" con el Gobierno foral para mejorar sus condiciones

Manifestación convocada en Pamplona por el Sindicato Médico de Navarra y el Colegio Oficial de Médicos de Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Navarra y el Colegio Oficial de Médicos de Navarra ha recorrido este miércoles el centro de Pamplona reclamando una "negociación de verdad" con el Gobierno foral para mejorar las condiciones laborales del colectivo médico y la situación de la sanidad navarra.

La movilización ha partido desde la Plaza de las Merindades pasadas las 18.45 horas tras una pancarta con el mensaje 'Por los pacientes. No sin médicos'. En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Sindicato Médico de Navarra, Juan Ramón Sanchiz, ha afirmado que "la situación de la sanidad en Navarra no es la más apetecible ni para los pacientes ni para el colectivo médico".

Según ha indicado, "queremos reunir el apoyo de los pacientes", que es a quienes afecta finalmente "la falta de médicos" y "por quien nosotros trabajamos". "A nosotros nos afecta en el desarrollo del trabajo, en el sentido de que de forma progresiva y persistente estamos cada vez en peores condiciones de poder trabajar como nos gustaría", ha indicado.

En este sentido, ha reclamado "una negociación de verdad" con el Gobierno de Navarra, "no solo con el Departamento de Salud". "Hay cosas que el Departamento de Salud debe y puede y debería hacer, y otras cosas que le corresponden a Función Pública y demás", ha explicado. A su juicio, "necesitamos urgentemente unas mejoras de las condiciones en general para llenar plantilla, no solo no perderla, que es lo que estamos haciendo".

En este sentido, ha advertido de que "estamos perdiendo plantilla y se está sustituyendo por incluso personas que no tienen ni la especialidad". "Estamos perdiendo calidad asistencial y para dar calidad asistencial necesitamos plantillas adecuadas", ha reivindicado.

Para mejorar la situación, según ha señalado, "hay muchísimas cosas que hacer". "Es cuestión de muchísimas cosas. De gestión, de dinero, por supuesto, de reformas estructurales, mejoras en diferentes instrumentaciones. La gestión en cuanto a las agendas y a las citaciones de atención primaria. Tenemos que mejorar el sistema o los médicos nos moriremos en el intento de sacar todo el trabajo adelante, que ya es imposible, y luego a nivel de hospitalaria es imposible que reciban todo lo que viene de primaria y demás", ha explicado.

Ha añadido Sanchiz que "las listas de espera son consecuencia de muchos factores, no solo de la situación hospitalaria, y de la gestión que se ha hecho a nivel de los servicios". El "mayor problema de gestión viene desde arriba" y se necesita "una reforma global, pero sobre todo con respeto hacia lo que estamos haciendo y no echándonos a los pies de los caballos, que es lo que se nos está haciendo últimamente".

"Hay que mejorar todo: gestión, infraestructura, retribución, condiciones laborales, conciliación familiar... Hay mucho donde trabajar, pero si se niega el problema no se consigue mejorarlo", ha subrayado.

En respuesta a los medios de comunicación sobre el hecho de que la manifestación esté enmarcada en la huelga de médicos convocada a nivel nacional en protesta contra el Estatuto Marco, Sanchiz ha explicado que "la situación es global, en el sentido de que ahora mismo hay un problema común, pero la gran diferencia es que aquí estamos mucho peor que en el resto de España".

"Nuestra peculiaridad por ser funcionarios y demás hace que dependamos de una doble legislación. Por un lado, la legislación nacional, que marca una serie de normas básicas que luego aquí del Gobierno de Navarra, el Departamento de Salud, debería incorporar. Debería. Hay una norma básica que debería ser común, y no siempre se coge lo bueno de esa normativa común", ha relatado.

Según Sanchiz, "tenemos que pelear ahora por esa normativa común de toda España, poner unos mínimos que sean aceptables para toda España, incluidos lógicamente para los médicos de Navarra, y luego volver a pelear con el Gobierno de Navarra, no solo para que se transponga o se adapte esa normativa básica, sino para mejorar lo que en el resto de España sus comunidades seguro que van a mejorar". "Nosotros, parece mentira, pero tenemos que estar en una convocatoria perpetua para denunciar unas condiciones que nos hacen estar perdiendo plantilla, diga el departamento de Salud lo que diga", ha criticado.

Preguntado por la reunión mantenida este miércoles por responsables del departamento de Salud, del Servicio Navarro de Salud y del Hospital Universitario de Navarra, Sanchiz ha señalado que "todavía no hemos valorado el 'feedback' que nos deben y nos suelen dar los compañeros". "Cuando tengamos todas las informaciones de todos los servicios las tendremos que valorar y, sobre todo, nosotros sí que respetamos totalmente lo que digan los compañeros", ha manifestado.

En este sentido, ha subrayado que "necesitamos que nos demuestren respeto, no que lo digan unas veces sí y otras veces no". "Primero, el respeto que exista para poder negociar, y luego por supuesto que estudiaremos todo lo que se haya hablado".

También ha reivindicado que "cuando se hace una convocatoria de huelga se le deje al trabajador poder ejercer su derecho a la huelga, no con unos servicios mínimos masivos". "Nosotros haremos lo que sea para forzar una negociación", ha subrayado.