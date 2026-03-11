El Colegio de Médicos de Navarra advierte del "incremento sostenido" de agresiones a médicos

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Navarra ha advertido sobre el "incremento sostenido" de las agresiones a médicos y médicas en la Comunidad foral, "una tendencia que no deja de crecer en los últimos cuatro años y que en el 2025 registró la cifra de 192 agresiones notificadas".

Según los últimos datos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, las agresiones a médicos han pasado de 148 casos en 2022 a 192 en 2025, lo que supone un aumento del 29,7% en cuatro años. En total, 688 profesionales han sufrido agresiones desde 2022, "un dato que evidencia la magnitud del problema" que "se está consolidando en el ámbito sanitario", destacan desde el colegio en una nota de prensa, con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora el 12 de marzo.

En términos de incidencia, el 6,9% de la plantilla médica sufrió alguna agresión en 2025, frente al 6,7% registrado el año anterior y muy por encima del 4,4% que se notificaba en 2020.

El incremento de la violencia no afecta únicamente al colectivo médico, sino al conjunto del sistema sanitario. En total, durante 2025 se notificaron 775 agresiones a profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, frente a las 754 registradas en 2024, lo que significa que el 5,81% de la plantilla sanitaria sufrió algún tipo de agresión. El colectivo más afectado fue el de enfermería, con 242 agresiones, seguido del personal médico (192), TCAE (162), personal administrativo (123) y otros perfiles profesionales.

El Colegio de Médicos de Navarra ha considerado "inaceptable" esta "tendencia sostenida al alza" y ha reclamado "tolerancia cero" frente a las agresiones, "más seguridad" en los centros sanitarios, "respuestas judiciales rápidas y ejemplarizantes" y extender la consideración de delito de atentado contra a la autoridad a los profesionales que ejercen en el ámbito privado, "de modo que reciban la misma protección jurídica que quienes trabajan en el sistema público".

Se ha adherido, además, a la petición formulada por la Organización Médica Colegial (OMC) que reclama un plan nacional para frenar la violencia contra los médicos y el resto de las profesiones sanitarias.

LAS MÉDICAS SUFREN MÁS AGRESIONES

Tres de cada cuatro agresiones registradas en 2025 fueron sufridas por médicas, con 144 casos frente a 48 que afectaron a médicos. Si se ajustan los datos al tamaño de la plantilla, la tasa de agresiones entre las médicas alcanza el 7,5%, mientras que entre los médicos se sitúa en el 5,6%, "una diferencia que confirma que las mujeres profesionales sanitarias soportan una mayor presión en este ámbito".

La violencia verbal continúa siendo la forma predominante de agresión. De los 192 episodios registrados el pasado año, 177 fueron agresiones verbales o escritas, que incluyen insultos, amenazas o intimidaciones, mientras que 15 correspondieron a agresiones físicas o daños a la propiedad.

Entre las agresiones verbales destacan 73 insultos considerados leves y 104 amenazas de carácter grave, "lo que evidencia un clima creciente de tensión en determinados contextos asistenciales".

La Atención Primaria y las urgencias extrahospitalarias concentran la mayor incidencia, con 112 agresiones registradas en 2025, lo que supone una tasa del 10,8%, más del doble de la registrada en el ámbito hospitalario. En hospitales se notificaron 44 agresiones, con una tasa del 4,6%. "Detrás de muchos de estos episodios se encuentran situaciones como el descontento con la atención recibida, las discrepancias con la incapacidad temporal, las exigencias injustificadas de recetas o informes médicos, la denegación de pruebas o tratamientos y los tiempos de espera", explican desde el Colegio de Médicos.

AGRESIONES QUE NO SE DENUNCIAN

El Colegio de Médicos de Navarra ha advertido de que los datos oficiales "reflejan solo una parte del problema, ya que muchas agresiones no llegan a denunciarse". El Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC estima que solo el 48,8% de las agresiones comunicadas a los colegios profesionales llegan finalmente al juzgado.

"Esta infradenuncia se produce, entre otras razones, porque se normalizan las agresiones como actos que forman parte del día a día del ejercicio de la profesión; por la aparición de sentimientos de indefensión, impotencia, humillación o rabia, después de la agresión; por temor a represalias futuras por parte de la persona que agrade; o por considerar que las denuncias no son ágiles, y son una pérdida de tiempo, ya que no hay sanciones ejemplarizantes o son mínimas", apuntan desde el Colegio.

En este sentido, la entidad ha animado a los profesionales a "denunciar siempre" cualquier tipo de agresión y comunicarla también a su colegio profesional, que ofrece asesoramiento jurídico y acompañamiento durante todo el proceso legal. Asimismo, recuerda que el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) proporciona apoyo psicológico confidencial cuando el profesional lo necesita.

El Colegio de Médicos de Navarra ha subrayado que "la violencia contra los profesionales sanitarios afecta a la calidad de la atención sanitaria, deteriora la relación de confianza entre médico y paciente y genera un clima de desgaste profesional".

Finalmente, el Colegio de Médicos ha destacado su compromiso por "seguir trabajando junto a las administraciones públicas, las fuerzas de seguridad y las organizaciones profesionales para erradicar esta lacra y garantizar entornos asistenciales seguros para profesionales y pacientes".