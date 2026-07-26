El Colegio de Médicos de Navarra impulsa un proyecto formativo que la OMC quiere extender a toda España. - COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Navarra (COMNA) está impulsando un proyecto formativo que la Organización Médica Colegial (OMC) está estudiando extender a toda España.

En concreto, la Asamblea de la Sección Colegial de Médicos Sénior de la OMC ha acordado crear un grupo de trabajo, liderado por el vocal de Médicos Sénior del Colegio de Médicos de Navarra, Ignacio Ventura, para estudiar la implantación del programa 'Diálogo intergeneracional de la Medicina: Historia clínica integral' en los colegios de médicos de toda España.

La decisión se produjo tras la presentación del programa en la Asamblea celebrada en junio, en la que el doctor Ventura expuso los objetivos, la metodología y los resultados de una iniciativa pionera desarrollada en la Comunidad foral que está despertando un "notable interés" entre los profesionales médicos, según ha explicado el Colegio navarro.

El proyecto nace con el objetivo de recuperar el valor del método clínico, el razonamiento diagnóstico y la relación médico-paciente como pilares de una práctica médica de calidad, favoreciendo además el intercambio de conocimiento entre distintas generaciones de facultativos.

La buena acogida de la propuesta llevó a la Asamblea a impulsar su posible extensión al conjunto del país mediante la creación de un grupo de trabajo nacional. Asimismo, el Colegio de Médicos de Navarra ofreció compartir su plataforma tecnológica para facilitar que otros colegios puedan desarrollar las sesiones en formato telepresencial.

El programa está dirigido especialmente a médicos jóvenes, médicos internos residentes (MIR) y estudiantes de quinto y sexto curso de Medicina, quienes tienen la oportunidad de compartir sesiones clínicas con médicos sénior de amplia trayectoria profesional, combinando la experiencia asistencial con la visión de las nuevas generaciones.

Las sesiones, que pueden seguirse tanto de forma presencial como telepresencial previa inscripción, promueven el análisis de casos clínicos desde una perspectiva integral, reforzando competencias esenciales para la práctica clínica.

Desde su puesta en marcha, los médicos navarros han participado en dos ciclos formativos. El primero ha estado dedicado a Medicina Interna, Endocrinología y Oncología Médica, mientras que el segundo ha abordado Neurología, Cardiología y Pediatría. Tras el verano continuará con nuevas sesiones centradas en Medicina de Familia, Geriatría y Hematología.

Con esta iniciativa, el Colegio de Médicos de Navarra quiere reforzar su apuesta por "una formación médica basada en la transmisión del conocimiento, el diálogo entre generaciones y la excelencia profesional, un modelo que ahora podría convertirse en referente para el resto de colegios de médicos de España".