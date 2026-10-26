El colegio San Ignacio, en castellano, y el IES Altsasu BHI, en euskera, ganan el XVII Torneo de Debate de Bachillerato

Finalistas del torneo. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colegio San Ignacio (Jesuitas) de Pamplona, en castellano, y IES Altsasu BHI de Alsasua, en euskera, se han impuesto en la final del XVII Torneo de Debate de Bachillerato (TDB), celebrada en el salón de plenos del Parlamento de Navarra. El certamen ha estado organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Legislativo foral.

Los segundos clasificados han sido el Colegio Miravalles - El Redín de Pamplona, en castellano, y San Fermin Ikastola de Cizur Menor, en euskera. El premio a mejores oradores ha recaído en Iranzu del Guayo Olave, estudiante del colegio Luis Amigó de Mutilva, en castellano; y Jon Elizari Ortiz, alumno del IES Biurdana BHI, en euskera.

En castellano, el equipo ganador del colegio San Ignacio ha estado integrado por Álvaro Buxens Echavarren, Sofía Cruz Gutiérrez, Diego Espinosa Azcárate, Daniel Pozueta Vitoria y Marta Vigo Aldaz.

Por su parte, la representación del Miravalles - El Redín ha corrido a cargo de David Castillo Centeno, Teresa García Marí, Gonzalo Landecho Gortázar, Leire Molinero Alonso y Blanca Ortega La Rosa.

En euskera, el alumnado integrante del equipo ganador, IES Altsasu BHI, ha sido: Mireia Ferrero Marín, Euken Goñi Andueza, Iker Martínez Prado, Urko Amillano Santano y Laia Suescun Herreros

En el caso del segundo clasificado, San Fermin Ikastola, formaban parte del equipo Sergio Andueza del Castillo, Amets Armendariz Arteta, Maddalen Etxegaray de Ultzurrun, Nahia Pellizer Barrenetxea y Elixabete Zabalza Pombo.

Cada integrante de los equipos ganadores ha recibido como premio una tableta electrónica y, en el caso de los conjuntos subcampeones, cada estudiante ha obtenido un vale de 75 euros para libros y material de estudio. Por su parte, las personas premiadas por su oratoria han recogido un vale de cien euros para el mismo fin.

Los semifinalistas han sido cuatro centros de Pamplona: IES Basoko y Colegio San Cernin, en castellano; e IES Biurdana BHI e IES Iturrama BHI, en euskera.

La apertura del acto ha corrido a cargo del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, quien ha contrapuesto la actitud de las personas participantes con el clima político actual, señalando que "en una sociedad donde muchas veces el debate sosegado se sustituye por el golpe de efecto, el insulto y la descalificación, resulta una gozada presenciar debates entre estudiantes jóvenes" que contrastan pareceres desde el respeto, especialmente en el contexto de la actual precampaña de las elecciones generales.

Asimismo, Hualde ha subrayado que la democracia requiere de personas capaces de expresar sus opiniones con libertad y defender sus convicciones, pero también "dispuestas a escuchar y a revisar sus propios argumentos cuando descubren razones que no habían considerado". En este sentido, ha puesto en valor el papel de las instituciones y ha recordado que el Parlamento es un espacio donde la palabra conlleva una gran responsabilidad y donde, "a pesar de las dificultades para alcanzar consensos, la obligación de escuchar, argumentar y respetar a los demás debe permanecer siempre presente".

Por último, ha hecho hincapié en la riqueza de celebrar el torneo de forma bilingüe, definiendo a Navarra como una comunidad con una realidad lingüística plural. Ha afirmado que tanto el castellano como el euskera son "herramientas esenciales de conocimiento, expresión y encuentro que enriquecen la capacidad de comunicación".

Para finalizar, Hualde ha trasladado su agradecimiento a los centros educativos y al profesorado por apostar por una educación que va más allá de los contenidos académicos y que enseña a convivir, a participar y a pensar por uno mismo.

"Navarra desde hace muchas legislaturas tiene gobiernos que no cuentan con mayoría absoluta para gobernar, y, para mi forma de entender la política, la necesidad de acuerdo enriquece en la mayoría de las veces el trabajo legislativo. Y todo este debate es agotador, sí, pero también muy enriquecedor. Se mejora la postura y también enriquece la propia posición personal al contrastarla con distintos puntos de vista, distintas opiniones, distintos argumentos, distintas maneras de debatir, lo cual es todo un aprendizaje", ha añadido.

En ese sentido, y tras destacar el trabajo del alumnado y también el del profesorado para preparar su participación en este encuentro, Hualde ha agradecido el "interés y la apuesta" de la Universidad por esta iniciativa y por cada año llevarla a más centros educativos y desarrollar debates en las dos lenguas propias de Navarra.

Entre otras autoridades, la sesión ha contado con la asistencia de Gurutze Pérez Artieda, directora del área de Cultura y Divulgación de la UPNA, Miguel Matellanes Muruzábal, coordinador de debate académico y juez principal en el torneo y los parlamentarios Ángel Ansa (UPN), Ibai Crespo, Kevin Lucero (PSN) e Irene Royo (PPN).

LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS DE LA UE, TEMA DE DEBATE

La primera fase del torneo, cuyo tema propuesto para el debate ha sido '¿Están siendo efectivas las políticas medioambientales de la UE para frenar el cambio climático y lograr los objetivos climáticos de 2030?', se celebró el viernes, 23 de octubre, en el campus de Arrosadia de la UPNA, en Pamplona. Competían cuatro centros en euskera y dieciséis en castellano.

Este torneo se plantea como un evento formativo y de competición dirigido a jóvenes de 2º curso de Bachillerato de centros públicos y concertados de Navarra. Se trata de una oportunidad para que desarrollen habilidades como la capacidad de hablar en público, trabajar en equipo, analizar información o argumentar. Además del interés para su formación personal, estas habilidades conforman varias de las competencias de carácter transversal o genérico vinculadas a los estudios universitarios de grado.

El jurado ha estado integrado por integrantes de la comunidad universitaria y personas invitadas por la organización como las tres de la Asociación Síndrome de Down Navarra que han formado parte por primera vez de esta iniciativa. Todas ellas han valorado aspectos como las mejores introducciones, refutaciones y conclusiones, la actitud del equipo, el orden, la claridad, el interés y la sencillez de lo expuesto, la seguridad y el dominio del tema, la capacidad de improvisación, el lenguaje adecuado del discurso o la agilidad en las respuestas.

En esta edición, han participado un centenar de escolares. En la modalidad en castellano, han tomado parte los siguientes centros: IES Basoko, IES Navarro Villoslada, IES Plaza de la Cruz, Colegio Calasanz Escolapios, Colegio Dominicas, Colegio Irabia-Izaga, Colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas), Colegio Miravalles-El Redín, Colegio Nuestra Señora del Huerto, Colegio Sagrado Corazón, Colegio San Cernin, Colegio San Ignacio (Jesuitas), Colegio Santa Teresa, Colegio Vedruna (todos ellos, de Pamplona); Colegio Adériz (Cordovilla) y Colegio Luis Amigó (Mutilva). En la de euskera, han concurrido cuatro centros: IES Altsasu BHI (Alsasua), IES Biurdana BHI, IES Iturrama BHI (ambos, de Pamplona) y San Fermin Ikastola (Cizur Menor).