COMFIN lanza una guía para "combatir los bulos machistas"

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra (COMFIN) ha lanzado, con motivo de las fiestas navideñas, una guía para "combatir los bulos machistas".

El documento está disponible en la web de la coordinadora, en formato PDF, y recoge "los principales bulos machistas relacionados con cuestiones como la especificidad de las violencias machistas, las denuncias falsas o la brecha salarial".

La guía se configura "de forma sencilla, con el objetivo de dar respuestas veloces a los bulos que puedan aparecer en comentarios informales en mesas durante estas fiestas navideñas", ha explicado COMFIN en una nota.

La presidenta de la entidad, Yolanda Rodríguez Villegas, ha afirmado que se trata de un material "muy útil y necesario ante el aumento de las desinformaciones en conversaciones informales relacionadas con las violencias machistas y el feminismo". "Está en mano de todas las personas contribuir a eliminar este tipo de bulos y combatirlos con datos públicos, ciencia y estudios avalados", ha señalado.