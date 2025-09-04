Comienza la etapa de equipamiento de la nueva Farmacia del Hospital Reina Sofía de Tudela

Aspecto del Área de Farmacia del Hospital Reina Sofía previo a su equipamiento - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La obra de la nueva Área de Farmacia del Hospital Reina Sofía de Tudela (HRS) continúa avanzando "al ritmo previsto" tras más de un año de trabajo, y, una vez concluida la fase de reforma y ampliación, comienza la fase de equipamiento.

Con una inversión de 2,1 millones de euros, la nueva Área de Farmacia, situada en la parte trasera de la planta semisótano del centro, duplica la superficie de la zona actual, pasando de 267 a 602,33 metros cuadrados, para diferentes áreas: una zona de atención a pacientes externos con dos consultas y mostrador de dispensación directa con acceso desde un espacio de espera, un centro de información sobre medicamentos, una zona de administración y gestión, almacén, un laboratorio y diversas zonas auxiliares.

En la planificación y ejecución de los trabajos "se han tenido en cuenta los principales requisitos de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, así como el seguimiento de parámetros de ahorro energético, utilización de energías renovables y construcción con materiales naturales y sanos".

La obra entra ahora en la fase de equipamiento y es "una de las inversiones más importantes que va a realizar el HRS en 2025, contribuyendo a modernizar las estructuras del centro tal como se ha hecho en los últimos años con otras áreas".

La implantación de un proceso de automatización para la dispensación de fármacos "contribuirá a reducir el espacio de almacenamiento y conseguir una gestión más eficiente en varios de los procesos relacionados con el medicamento y su trazabilidad".

El objetivo es "el incremento de la seguridad y organización mediante la implantación de dichos sistemas de automatización y la mejora en la atención a pacientes".

16 PROFESIONALES EN EL ÁREA

La Sección de Farmacia del HRS cuenta con una plantilla de 16 profesionales de cinco categorías profesionales: 4 farmacéuticos, 7 técnicas de farmacia, 2 enfermeras, 1 celador y 2 personas en labores administrativas.

Su trabajo abarca la gestión de todos los aspectos relacionados con la medicación en el centro. Entre sus funciones están la validación de tratamientos del Hospital de Día, la ratificación diaria de prescripciones médicas de las plantas de hospitalización y de la hospitalización a domicilio o la atención al paciente externo.

El coste de fármacos constituye el segundo mayor desembolso económico del presupuesto del Área de Salud de Tudela por detrás de los gastos de personal.

En 2024 el área contabilizó un consumo de 18.240.536,61 euros, casi un 10% más que en el año anterior, del que el 83% se destina a suministro de fármacos a pacientes no ingresados.