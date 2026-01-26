Comienza en febrero el proceso participativo sobre el I Plan de normalización lingüística para el fomento del euskera

Cartel sobre el proceso participativo para la creación del I Plan de normalización lingüística para el fomento del euskera - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proceso de participación de la ciudadanía para la elaboración del I Plan de normalización lingüística para el fomento del euskera en Pamplona comenzará en el mes de febrero, cuando están programadas cinco sesiones que tendrán lugar en Civivox Pompelo y que culminarán el 20 de mayo con una presentación de conclusiones.

El pasado mes de junio comenzó el proceso para la elaboración del I Plan de normalización lingüística para el fomento del euskera 2027-2031, que tiene como objetivo "fomentar el uso y conocimiento del euskera en la administración municipal y en la ciudadanía, para revertir el proceso de minorización de esta lengua, siempre con respeto al marco legal y sociolingüístico de Navarra".

Esta herramienta "buscará garantizar el respeto a la diversidad lingüística y cultural, fortaleciendo el euskera como patrimonio cultural de Navarra". Antes del verano, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona aprobaba unas bases para el futuro Plan.

La concejala delegada de Educación, Participación Ciudadana y Euskera del Ayuntamiento de Pamplona, Aitziber Campión, ha recalcado que, "como institución pública, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de tomar medidas activas para proteger y fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida de la ciudad".

Así, la concejala ha presentado la propuesta metodológica y el cronograma previsto para el proceso 'Iruñean HIRIERAZ, mucho que hablar' y ha realizado un llamamiento a la participación ciudadana en las sesiones.

Las cinco citas tienen como propósito definir las líneas y objetivos principales del Plan para el periodo 2027-2031, "garantizando la diversidad y participación de personas y colectivos que trabajan en diferentes ámbitos de la ciudad".

La empresa EMUN se encargará de gestionar el proceso participativo a través de un contrato de asistencia técnica adjudicado por un importe de 34.485 euros para desarrollar en el periodo 2025-2026.

El I Plan de normalización lingüística para el fomento del euskera 2027-2031 y el plan de acción para el año 2027 se acompañarán de una estrategia de comunicación.

El futuro Plan de Normalización Lingüística se quiere articular "bajo la premisa de que el euskera es una de las dos lenguas básicas de la ciudad y también debe convertirse en elemento de cohesión social, promoviendo la convivencia en la ciudad de ambas lenguas cooficiales".

Atendiendo a este principio, "se trata de garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer y usar el euskera, también en su relación con la Administración".

Está previsto que se cree un Consejo Municipal del Euskera como órgano consultivo que haga seguimiento del plan, y que "vele por el correcto desarrollo de las acciones que en él se contemplen".

Organismos internacionales como la UNESCO o el Consejo de Europa en su estudio de lenguas del planeta "califican al euskera como lengua vulnerable". Los vectores en los que se basa la ordenanza municipal es "la minorización por una trayectoria histórica de uso restringido y falta de prestigio social".

Por ello, el Plan de Normalización Lingüística tendrá como objetivo principal "fomentar el uso del euskera en la ciudad, su protección y su promoción".

La base de la que se parte es que el euskera "debe ser entendido como un elemento natural de la identidad y convivencia en una sociedad plural y su promoción y aprendizaje debe ser visto como un medio para enriquecer las relaciones humanas y fomentar la cohesión social".

Así, se trata de "preservar y proteger el euskera, asegurando que esa lengua tenga presencia en la vida pública definiendo a través del Plan que esa presencia sea respetuosa, se plantee desde la voluntariedad y esté en sintonía con los valores de convivencia, conocimiento, pluralidad".

En esta línea, el plan "propondrá medidas de fomento del uso de esta lengua minorizada". Se plantea que el Ayuntamiento facilite que todas las personas que deseen aprender euskera "encuentren los recursos necesarios para hacerlo, lo que incluye ofrecer información sobre cursos disponibles y apoyar el aprendizaje con recursos económicos y logísticos".

Asimismo, recogerá acciones dirigidas a que el Ayuntamiento "implemente gradualmente medidas para poder responder al derecho de la ciudadanía a ser atendida en sus dos lenguas y promover su comunicación de manera bilingüe a la ciudadanía". Además, impulsará el uso del euskera "en todos los ámbitos de la vida cotidiana".

Finalmente, el Plan recogerá "compromisos del Ayuntamiento para trabajar de cara a aumentar el prestigio social del euskera, mejorando las percepciones sociales sobre el euskera promoviendo su prestigio y reconocimiento como un bien común y valioso para toda la ciudadanía".

Así, se fomentará la presencia del euskera en actos oficiales, en la programación municipal "y en la vida pública en general, creando un entorno donde el euskera sea valorado y respetado".