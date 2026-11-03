Comienza este jueves una campaña de limpieza vertical en bajeras y locales vandalizados de Casco Antiguo y Ensanches

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona va a poner en marcha este jueves, 5 de noviembre, una campaña especial de limpieza vertical en locales y bajeras ubicados en el Casco Antiguo y en los dos Ensanches, que hayan sido previamente vandalizados. El trabajo se ejecutará por un equipo de limpieza vertical, formado por dos personas, que se sumarán al operativo habitual de limpieza.

Este equipo adicional se dedicará exclusivamente a la limpieza de los cierres y persianas de estos locales que hayan sido vandalizados con pintadas o cartelería, ya que la limpieza de fachadas la realizan, de forma programada, los equipos ordinarios de limpieza vertical, según ha informado el Ayuntamiento.

Los trabajos, que no serán de restauración ni de rehabilitación, sino de limpieza, se iniciarán en el Casco Antiguo. Para la limpieza y retirada de pintadas o cartelería está previsto emplear pinturas al agua, chorro a presión y decapante. La campaña no actuará en aquellos locales en los que las labores de limpieza no sean compatibles con la actividad comercial rutinaria, ni en aquellos que no hayan autorizado previamente la intervención. No se limpiarán tampoco carpinterías ni puertas de portales, debido a sus singulares características.

Tasubinsa, entidad social y empresarial sin ánimo de lucro, es la adjudicataria de las operaciones ordinarias de limpieza viaria, en lo referente a limpieza vertical. Durante el año, tres equipos se encargan de quitar cartelería, pancartas y pintadas. El refuerzo que se va a encargar de la campaña se enmarca en las 1.200 horas de servicios variables que, según se establece en el contrato, debe efectuar la entidad.