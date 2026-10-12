Comienza este martes la programación cultural en euskera del Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro dan comienzo este martes a la programación de otoño en euskera que organizan conjuntamente y que incluye tres recitales en los que se combinan música, literatura y audiovisuales.

Las tres actividades son gratuitas y se desarrollarán en el salón de actos del Palacio del Condestable, a las 19.30 horas, en martes de los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La programación se inaugura este martes, 13 de octubre, con la obra 'REC', una sesión poética conjunta entre la escritora Miren Agur Meabe y el músico Ibon RG, que evoca el concepto de una grabación sonora. Se trata de un encuentro escénico y poético que integra la recitación de textos de la autora con paisajes sonoros experimentales, un repaso a fragmentos de la trayectoria literaria de Meabe entrelazados con temas musicados por Ibon RG. Se trata de un encuentro y un contrapunto de dos voces tratando de mantener una memoria poética.

La siguiente actividad del ciclo es 'Zerbait sartu zait begian', el martes 17 de noviembre, interpretada por un único artista, Imanol Epelde, apoyado por una pantalla y música. La obra es una performance contemporánea que combina 'spoken word', música electrónica e imágenes. Mezcla con humor la velocidad de la vida, la desconexión de la naturaleza, la búsqueda inacabable de la felicidad, la masculinidad y el euskera.

En el mes de diciembre, el martes 15, será el turno de 'Itzalen tektonika', actuación creada por la escritora Itxaro Borda y el músico beratarra Joseba Irazoki (Onddo, Dun Can Du, Nacho Vegas). Tomando como base la colección de poesía 'Itzalen Tektonika'' publicada por Itxaro Borda en 2024, la autora y Joseba Irazoki han creado un espectáculo conjunto presentando alrededor de catorce o quince textos, proponiendo temas, ritmos y atmósferas variadas.