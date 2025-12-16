Comienza este miércoles el reparto de los calendarios municipales de 2026 gratuitos en 13 puntos de Pamplona

Imagen del calendario municipal de 2026 - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, a partir de las 10 horas, comienza el reparto de los 24.450 ejemplares del calendario municipal de 2026 que ha editado el Ayuntamiento de Pamplona.

La propuesta de este año está ilustrada con imágenes históricas del Archivo Municipal. Los calendarios, gratuitos, se entregarán, con un máximo de dos ejemplares por persona, hasta agotar existencias, en trece puntos de entrega repartidos por los barrios de la ciudad.

Los puntos de entrega, con horario de 10 a 14, son la trasera de la Casa Consistorial, el área de Cultura (calle Descalzos, 72) y Casa de la Juventud (calle Sangüesa, 30).

En los centros comunitarios de Salesianas, Etxabakoitz, Ermitagaña y Buztintxuri Sur, el horario será de 10 a 13 horas. En los civivox Mendillorri, Iturrama, Jus la Rocha, San Jorge, Milagrosa y Ensanche (en la plaza Blanca de Navarra, no en el nuevo Civivox Pompelo), se repartirá entre las 10 y las 14 horas y entre las 17 y las 20 horas.

Para el horario de tarde, se reserva un 30% de los ejemplares editados en cada centro, para que "todas las personas tengan acceso". En el caso de que los calendarios no se agoten, el jueves 18, a partir de las 10 horas, los ejemplares disponibles de todos los puntos de entrega se ofrecerán en el área de Cultura (calle Descalzos, 72).

El Ayuntamiento de Pamplona informará a través de sus perfiles en redes sociales (Instagram, Facebook y X) y a través del canal municipal de WhatsApp de cómo va el reparto, en qué lugares se están agotando los calendarios y de posibles incidencias.

MÁS CALENDARIOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES

Los mercados municipales se unen, un año más, al reparto de los calendarios municipales, de los que han producido 8.000 unidades extra.

Estos ejemplares se repartirán entre las personas que realicen sus compras, a partir de este viernes, en los mercados de Santo Domingo (calle Mercado, s/n), Ensanche (calle Amaya, 15) y Ermitagaña (calle Ermitagaña, 4).

El calendario de 2026 se ha confeccionado con fotografías del patrimonio del Archivo Municipal de Pamplona, que recorren distintos momentos de la vida de la ciudad durante el pasado siglo.

Cada mes se ilustra con un acontecimiento, como la llegada de los Reyes Magos, el mercadillo de San Blas, el Día del Árbol y el Día del Libro, las ferias y fiestas de San Fermín o de San Fermín de Aldapa, o un campeonato de verano de natación, entre otras.