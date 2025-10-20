Comienza en Navarra la vacunación frente a gripe y covid para mayores de 60 años, embarazadas y menores de 5 años

El consejero Domínguez, junto a la gerente de Atención Primara y la directora del ISPLN, conversa con pacientes que han acudido a recibir las vacuna contra la gripe y la covid - JESÚS M GARZARON-GOBIERNO DE NAVARRA

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha comenzado este lunes la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid. El objetivo es "reforzar la protección de las personas más vulnerables y del personal sanitario y sociosanitario para reducir el impacto de estas enfermedades en la salud de las personas, así como en la capacidad de atención de los servicios".

Con el propósito de incidir en que "la vacunación es una manera de proteger nuestra propia salud y, al mismo tiempo, de cuidar a las personas de nuestro entorno que pueden tener un mayor riesgo frente a estos virus", ha puesto en marcha la campaña de comunicación 'Vacúnate. Elige cuidarte, elige cuidar'.

En la presentación de esta campaña, que ha tenido lugar este lunes en el Centro de Salud Barañáin I, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha acompañado a la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra / Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua (ISPLN/NOPLOI), María Ángeles Nuin, y a la gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Susana Miranda.

El consejero ha animado a toda la población llamada a vacunarse a "que solicite cita para ello, ya que esto es una cuestión de salud individual, pero también de salud colectiva y salud pública para reducir la circulación de algunos virus durante la temporada invernal especialmente".

Por su parte, Nuin ha recordado a las más de 200.000 personas llamadas a vacunarse que, al hacerlo, "podrán mejorar su inmunidad frente a estos virus respiratorios, reduciendo las complicaciones, el riesgo de hospitalización y la posibilidad de desarrollar cuadros graves". "Solo la vacunación antigripal evitó 445 ingresos por esta infección la temporada anterior", ha destacado.

La gerente de Atención Primaria ha explicado que la campaña se prolongará hasta el 12 de diciembre, si bien después de esa fecha se continuará vacunando a las personas que se vayan incorporando a los criterios de inclusión (nuevas embarazadas, nuevos pacientes con factores de riesgo, viajeros internacionales incluidos en grupos de riesgo) o que no pudieron durante el periodo establecido inicialmente.

CÓMO PEDIR CITA Y QUIÉN DEBE VACUNARSE

De manera preferente, las personas mayores de 60 años podrán realizarlo a través de la Carpeta Personal de Salud. También llamando al teléfono de cita previa de su centro de salud o consultorio en horario de 10 a 15 horas o acudiendo presencialmente a su centro de Atención Primaria. Las personas mayores de 60 años irán recibiendo un SMS, según el grupo de edad al que pertenecen, para indicarles que ya pueden coger cita para vacunarse.

La vacunación del personal sanitario del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) también comienza este lunes previa recepción de SMS para proceder a la petición de autocita a través de la Carpeta Personal de Salud o de los teléfonos del Servicio de Prevención 848 42 26 00 (Pamplona y Estella) u 848 42 60 60 (Tudela).

Como señala el ISPLN en este Boletín de Salud Pública, las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación conjunta de gripe y covid a personas de 70 años o más; personas de 5 años o más internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas; personas con especial vulnerabilidad: inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento); personas entre 12 y 59 años con ciertas condiciones de riesgo; mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación.

Además, la vacuna antigripal también se recomienda a las personas entre 60 y 69 años, a la población infantil entre 6 y 59 meses de edad, al personal sanitario y sociosanitario de centros públicos y privados, personas con otras condiciones de riesgo, personas que proporcionan cuidados domiciliarios o convivientes de otras con alto riesgo de complicaciones, estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, así como personal de centros de educación infantil o personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas u otro tipo de explotaciones.

Los objetivos que se marca el ISPLN para la campaña de vacunación frente a la gripe en la temporada 2025-2026 son alcanzar una cobertura del 75% en la población mayor de 60 años, haciendo especial énfasis en la que vive en residencias, y de un 60% en mujeres embarazadas y menores de 6 a 59 meses. En el caso de la covid, pretende alcanzar una cobertura del 75% en personas de 70 años o más y del 60%, en embarazadas.

En cuanto a la temporada 2024-2025, según recoge el Boletín de Salud Pública, se produjo "una onda gripal de magnitud y características normales", que se extendió de diciembre a marzo y en la que circularon los tres virus (AH1N1, AH3N2 y B). El virus de la gripe B fue el predominante en jóvenes y en casos vistos en Atención Primaria, mientras que el virus A fue el causante del 87% de los ingresos. En concreto, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 806 hospitalizaciones, 23 ingresos en UCI y 54 defunciones por gripe confirmada.

Al igual que en años anteriores, el SARS-CoV-2 circuló "con muy baja intensidad durante el invierno y la primavera y ocasionó una onda epidémica de pequeña magnitud en verano". El número de ingresos por esta infección disminuyó respecto a las temporadas previas. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se registraron 325 hospitalizaciones, 9 ingresos en UCI y 36 defunciones por covid. El 80% de los casos se produjo a partir de mayo y el 74% de las hospitalizaciones fueron personas mayores de 65 años.

MÁS DE 160.000 VACUNAS DE GRIPE ADMINISTRADAS LA TEMPORADA ANTERIOR

En la campaña anterior, la cobertura de vacunación frente a la covid alcanzó el 50% en mayores de 60 años y el 66% en mayores de 75 años. La vacunación antigripal en adultos alcanzó coberturas mayores que la de la covid en todos los grupos de edad. En mayores de 65 años fue del 70,6% y superó el 75% a partir de los 75 años. En la población infantil, por su parte, aumentó hasta el 52% en el grupo de 6 a 11 meses y hasta el 42% en el grupo de 1 a 4 años. En total, se administraron 161.523 dosis de vacuna frente a la gripe y 102.521 frente a la covid.

Tal y como constata el ISPLN, la vacunación de la gripe tuvo una efectividad "moderada" (47%) y "logró un impacto considerable en la prevención de casos de enfermedad grave en las personas más vulnerables". De hecho, "se estima que evitó 445 hospitalizaciones".

Además, el ISPLN recomienda a las personas de edad avanzada o con patología crónica complementar la vacunación con otras medidas preventivas, como son evitar en la medida de lo posible el contacto con personas con síntomas de infección respiratoria, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla y permanecer en espacios ventilados en las reuniones.