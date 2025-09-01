Comienza en la UPNA el Máster Erasmus Mundus en Tecnologías de Vanguardia para la Agricultura Sostenible

Alumnado de SUSTAGRI, con las autoridades académicas y la representación del Gobierno de Navarra, en la presentación. - UPNA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha dado comienzo este lunes, 1 de septiembre, al Máster Erasmus Mundus en Tecnologías de Vanguardia para la Agricultura Sostenible (SUSTAGRI), con una presentación para los 26 estudiantes de 17 nacionalidades (solo dos de ellos, de España) que lo cursarán.

Se trata del primer posgrado de estas características en el que participa la UPNA, que además es la institución coordinadora, y permitirá a su alumnado obtener un título por la institución navarra, la Universidad Agrícola de Atenas (Grecia) y la Universidad de Tras-os Montes y Alto Douro (Portugal).

La presentación del posgrado ha tenido lugar hoy en un acto presidido por el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo. El catedrático de Ingeniería Agroforestal, investigador del IS-FOOD y director académico del máster, Javier Casalí, ha sido el encargado de explicar los detalles de la formación al nuevo alumnado, quien ha tenido la oportunidad de conocer las instalaciones y servicios de la Universidad. El alumnado proviene de los siguientes países: Argentina, Bangladesh, Brasil, El Salvador, España, Etiopía, Filipinas, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Senegal, Siria y Sudán. En el acto de presentación han estado presentes, asimismo, la directora general de Universidad, Eva Perujuániz; y el coordinador del máster en la Universidad Agrícola de Atenas, Konstantinos Soulis.

El objetivo central de SUSTAGRI, financiado por la Unión Europea con 4,7 millones de euros, es el de formar profesionales en las tecnologías y metodologías más avanzadas que puedan aplicarse para mejorar la sostenibilidad ambiental, económica y social de la agricultura. Tras cursar el máster, "estas personas podrán aplicar eficazmente estas tecnologías de vanguardia al trabajo operativo diario en las explotaciones para hacerlo más sostenible y competitivo, brindar asistencia y asesoramiento a los agricultores en la implementación de sistemas agrícolas inteligentes, asesorar en la reducción del impacto ambiental de las actividades agrícolas o seguir una carrera de investigación básica o aplicada en la industria o la academia con la realización posterior del doctorado".

El director académico del máster es el catedrático de Ingeniería Agroforestal Javier Casalí Sarasíbar, miembro del instituto de investigación IS-FOOD de la UPNA.

La duración del posgrado, que cuenta con 120 créditos, es de dos años (4 semestres) y la enseñanza es de carácter presencial, íntegramente en inglés.

CONTENIDOS Y COLABORACIÓN INTERNACIONAL

El máster se divide en tres bloques de contenidos diferenciados con 30 créditos cada uno, a los que se suman otros tantos del Trabajo Fin de Máster. Los primeros 30 créditos, dedicados a la bases tecnológicas para la sostenibilidad de la agricultura, se cursan en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias de la UPNA; los siguientes 30, que se realizarán en la Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, estarán dedicados a la agricultura de precisión para la producción sostenible de cultivos; y los siguientes 30, centrados en el uso eficiente del agua y el riego inteligente, se realizarán en la Agricultural University of Athens. En todos los casos se utilizarán como metodologías el aprendizaje basado en proyectos y el estudio de casos. Por último, el Trabajo Fin de Máster, también de 30 créditos, se realizará en alguna de las universidades del consorcio o entidades asociadas.

SUSTAGRI persigue también una interacción e integración con el sistema productivo, empresarial e institucional vinculado con la agricultura en las regiones en que se imparte. Además, cuenta con la implicación de universidades y centros de investigación punteros localizados en Europa y Estados Unidos, ha informado la UPNA.