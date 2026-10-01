Comienza este viernes la 25ª Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra con 50 establecimientos participantes

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 2 de octubre, comienza la 25ª Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra y el Consejo Regulador de la D.O. Navarra.

Hasta el 11 de octubre, 50 establecimientos de 10 localidades ofrecerán sus propuestas de cocina tradicional acompañadas por vinos D.O. Navarra.

Esta edición, según han indicado desde la organización, "alcanza una cifra especialmente significativa: 25 ediciones dedicadas a mantener y poner en valor la cocina tradicional, los guisos elaborados a fuego lento, el aprovechamiento del producto y ese recetario popular que forma parte de la memoria gastronómica de Navarra".

La Semana llega además con un "importante crecimiento" de participación, ya que 50 establecimientos ofrecerán su cazuelica, "frente a los 41 de la edición anterior, lo que supone un incremento cercano al 22%".

Participan establecimientos de Pamplona, Alsasua, Ayegui, Berrioplano, Burlada, Egüés, Isaba, Tafalla, Villamayor de Monjardín y Viana.

Cada establecimiento presentará una única cazuelica, elaborada siguiendo los principios de la cocina tradicional y acompañada por un vino recomendado de la D.O.Navarra.

El precio de las cazuelicas estará comprendido entre 2,80 y 3,30 euros, sin incluir la bebida. Además, "38 de las 50 propuestas son aptas para personas con celiaquía, lo que representa un 76% del total".

UN PROGRAMA ESPECIAL PARA LA 25ª EDICIÓN

La celebración de esta edición incorpora diferentes actividades dirigidas al público, con especial atención a la trayectoria de la Semana, la cocina tradicional y los vinos D.O. Navarra.

Como antesala a la Semana, este jueves por la tarde, a las 19 horas, el Aula de Cocina del Mercado del Ensanche de Pamplona acogerá un showcooking histórico que permitirá recorrer diferentes momentos de la historia del certamen a través de tres cazuelicas premiadas.

El miércoles 7 de octubre se organizará una ruta de cazuelicas con periodistas y gastrobloguers por diferentes establecimientos participantes.

El sábado 3 de octubre se celebrará la 13ª edición de Navarider Day, que reunirá a más de 700 motoristas procedentes de diferentes puntos de España. Se trata de una ruta no competitiva que combina carretera, paisaje, turismo y gastronomía a lo largo de un recorrido por Navarra. Como parte de la experiencia, las personas participantes cenarán a base de cazuelicas.

El jueves 8 de octubre, de 20 a 22 horas, el Hotel Pamplona Catedral acogerá una nueva edición de la Musicata. La actividad combinará la cata de cuatro vinos D.O. Navarra, uno de ellos a ciegas, con una cazuelica y música de saxo en directo. La cata estará dirigida por Pedro Bujanda y contará con la música en directo del saxofonista Fernando Sánchez.

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, en colaboración con Pamplonews, pone nuevamente a disposición del público la APP oficial de la Semana de la Cazuelica y el Vino D.O. Navarra. La APP permite también participar en el concurso de fotografía 'Las Fotikos de Pamplonews y Vinos D.O. Navarra', organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra con la colaboración de Pamplonews y Vinos D.O. Navarra.

Durante la Semana, un jurado integrado por personas profesionales de la cocina recorrerá los establecimientos y valorará las cazuelicas atendiendo a criterios como el producto, técnica, estética, temperatura, sabor, conjunto y viabilidad.

Los establecimientos seleccionados disputarán la final el jueves 15 de octubre en el Aula de la Cooperativa de Hostelería, donde elaborarán nuevamente sus cazuelicas ante un jurado profesional diferente al de la fase previa. Ese mismo día tendrá lugar la entrega de galardones.