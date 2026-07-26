Comienzan este lunes las obras de reurbanización del Camino de Caparroso

PAMPLONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reurbanización y adecuación del Camino de Caparroso, en Pamplona, se iniciarán este lunes, tras la adjudicación de los trabajos por un total de 482.964,11 euros. Durante su ejecución, el Camino quedará cerrado al tráfico a partir del martes y hasta nuevo aviso, al menos en el horario de trabajo.

Así, se prohibirá la circulación de lunes a viernes de 8 a 18.30 horas. A los negocios situados en la zona se les facilitará un número de teléfono para coordinar con los responsables de la obra accesos puntuales, según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona en una noa.

En lo que se refiere al tránsito peatonal y ciclista, se garantizará un paso seguro mediante la habilitación de un pasillo protegido en el tramo de la vía en ejecución. No obstante, se colocará cartelería en el Camino de Burlada y en el Camino del Molino de Caparroso para marcar itinerarios alternativos y reducir así el flujo de peatones y ciclistas en la vía en obras.

Los trabajos en el Camino de Caparroso afectarán a los 500 metros de la vía y permitirán reformular la calle, convirtiéndola en una vía de velocidad limitada para vehículos de motor a 20 kilómetros por hora y dando prioridad a peatones y ciclistas. Además, aprovechando los trabajos, se procederá a la sustitución de una tubería de abastecimiento que va por el subsuelo y que ha alcanzado ya su vida útil.

Una vez finalizadas las obras de sustitución de la tubería, se procederá al asfaltado de la calle, utilizando trazados y colores diferentes para delimitar el tránsito motorizado. También se ha previsto la creación de una cuneta pisable, lo que permitirá ganar anchura a una vía en la que conviven peatones, ciclistas y tráfico rodado. Se creará una zona de resguardo para peatones y se señalizará un ciclocarril. Las obras de mejora se completarán con más alumbrado y mobiliario urbano. Todo ello permitirá reducir la peligrosidad de la vía y priorizar el tránsito peatonal.