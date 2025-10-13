Comienzan este martes las comparecencias en la comisión de investigación con el presidente de la Mesa de Belate

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comenzará este martes la fase de comparecencias en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones de obra pública en la Comunidad foral, que abrirá el presidente de la mesa de contratación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, Jesús Polo Soriano. Dará comienzo a las 9.30 horas. Para los grupos parlamentarios será este asunto el que marque la semana en la Cámara foral.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha indicado que "esta semana va a estar marcada por la posible trama de corrupción que asola al Partido Socialista" con el inicio de las comparecencias en la comisión de investigación y "para el Partido Socialista no pasa nada y todos son invenciones de la oposición". "¿Nos acusan desde el Partido Socialista de Navarra de construir un falso relato? Solo quiero recordarles que días antes de que Santos Cerdán entrara en prisión estaban negando todo", ha dicho, para exponer que "creemos que es todo para seguir estando muy preocupados".

La socialista Ainhoa Unzu ha manifestado que esta semana "estará marcada" en el Parlamento por el inicio de la comisión de investigación y ha destacado que han dado trámite en la Cámara "al informe de la Intervención General, que rebate con contundencia los informes de la OANA y verifica la validez y absoluta legalidad de la adjudicación de los túneles de Belate". "El informe de Comptos, conocido el viernes, vuelve a desmontar las desesperadas acusaciones de UPN, PP y Vox respecto a las adjudicaciones de obras de Gobierno de Navarra. No existe ningún indicio de corrupción, no hay enriquecimiento ilícito, no hay daño patrimonial para las arcas forales, sí hay irregularidades administrativas con aspectos mejorables", ha comentado.

Por su parte, Laura Aznal, de EH Bildu, ha indicado que desde su grupo van a la comisión de investigación, "que ya por fin arranca con las primeras comparecencias", con "todo el afán de averiguar toda la verdad". "Empezamos con una comparecencia muy importante, que es la del presidente de la Mesa de Contratación y vamos a aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos para hacer las preguntas que consideremos oportunas, porque creo que es importante dilucidar cuestiones acerca de las irregularidades mencionadas en algunos informes referentes a estas obras de Belate", ha añadido.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha señalado que "empezamos con la propuesta de Geroa Bai de comenzar con la adjudicación de las obras de Belate y el presidente de la Mesa de Contratación, que es una figura importante a la hora de abordar este asunto". "A la espera de que esas dudas que algunos intencionadamente están planteando de forma pública se puedan ir solventando y despejar todas las dudas sobre la acción del Gobierno", ha dicho, para destacar la "importancia" del trabajo que comienza este martes.

El portavoz del PPN, Javier García, ha recordado que han solicitado nuevas comparecencias en la comisión como la de la ministra Elma Saiz por "el conocimiento de cierta información que parece ser que podía tener, al igual que el consejero José Luis Arasti". También ha solicitado el PPN la comparecencia de la expareja de Koldo García, que "juega un papel fundamental en toda la trama de corrupción y creemos que también puede tener o aportar información importante", así como del propietario de un supermercado en Santesteban.